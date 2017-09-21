غانم الهاجري: «الخفافيش» تحاربني

حوار- عمران محمد

منبر أسبوعي.. نذهب من خلاله إلى وجوه مؤثرة وشخصيات حقيقية تخدم رياضتنا وتعمل في حقولها، نواجههم لنبحث في أحاديثهم عن الوضوح، نحاول جمع المعلومة، وكشف الغموض وإزاحة الستار عن الحقيقة، بيت «الاتحاد».. صفحات حوارية نقاشها هادف وحوارها يكتب بنصوص صادقة لتخرج إلى القارئ كما كانت على طاولة الحوار.

كنت أعتقد أنني سأحاور مسؤولاً قلقاً متردداً بعض الشيء عقب الخروج الثقيل من الآسيوية، وكنت أظن أنه سيكون فاقدا الكثير من الثقة في نفسه أو في الحديث الصحفي، ليكون هو في المواجهة مجرد مدافع، وأبدأ أنا بالهجوم، ولكنه ظهر عكس توقعاتي.

كان شديد الثقة بنفسه، معتزاً بمكانه الذي يشغله، لا يخاف من المواجهة، بل يسعى لها، هو في حرب ولكنها بالنسبة له خفية، وهو في صراع من أجل أن يحقق أهداف مهمته الاستثنائية، متحدث لبق ومراوغ بطريقة مشروعة، أجاب على كل شيء، لم يرفض سؤالاً، ولم يسكت عن استفسار، ولم يهرب من مسؤولياته، ترك لي حرية تفسير معنى الخفافيش، وترك للقارئ بعض المعاني التي يعتقد أن على «الفهيم» أن يصل إليها، فالتلميحات بالنسبة له قد تكون أكثر لباقة من الانسياق أو الانجرار خلف بعض ما أسماها بالمهاترات، هو يدرك أنه يدير أصعب شركة كرة قدم في الإمارات، فالمطلوب منه تحقيق كل شيء، ولكنه يعي أن ذلك لا يأتي بضربة عصا جاءت من عالم السحر والخيال.. اعترف وأجاب وانتقد وتقبل أيضاً بعض الانتقادات، واصفاً إياها بأنها «فوق رأسه» - على حد تعبيره.

مع غانم الهاجري رئيس شركة العين لكرة القدم كنا في أولى صفحات «بيت الاتحاد»، والتي نقدمها لكم هذا الموسم كأحد أهم الأبواب في «الاتحاد الرياضي» التي ستكون مشرعة ومفتوحة لأمرين، إما لكشف الحقيقة أو الإجابة على علامات استفهام الشارع الرياضي !