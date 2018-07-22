عجمان تستعرض تنفيذ تصنيف المكاتب العقارية

عجمان (وام)

عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، أعمال الجلسة السابعة للعام 2018 برئاسة المهندس عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي وسالم أحمد السويدي وعلي عيسى النعيمي وصالح الجزيري.

وأكد عبدالله المويجعي، دور اللجنة وجهودها في متابعة المشاريع التنموية القائمة كافة، وآخر المستجدات في الشأن الاقتصادي للإمارة، بما يصب في تنافسية القطاع الاقتصادي، وتعزيز مقوماته، وتجسيد رؤية إمارة عجمان 2021.

كما أكد الحضور أهمية المشاريع السياحية الترفيهية وتنوعها، كمتنفس للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان والمناطق الشمالية، خاصة في ظل الموقع المتوسط للإمارة، وامتلاكها مقومات تعزز تنافسيتها في قطاع الترفيه والسياحة، مشيرين إلى ضرورة ربط تلك المشاريع بالمناطق السياحية، وعلى رأسها منطقة الزوراء.

واستعرضت الجلسة مراحل تنفيذ مشروع تصنيف المكاتب العقارية الذي نفذته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، لتعزيز مبادئ الشفافية والاستدامة وتنمية القطاع العقاري ورفع المستويين المعرفي والقانوني، كما تضمنت مراحل المشروع مقارنات معيارية للعديد من التجارب العالمية.