«حرة الحمرية» و«الاتحاد العالمي للأعمال» يعززان مكانة المستثمرين



تاريخ النشر: الأحد 22 يوليو 2018 الشارقة (الاتحاد) وقعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد العالمي للأعمال. وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، إن الشراكة تعكس مدى حرص الهيئة على تقديم أوجه الدعم كافة لشركائها من المستثمرين للارتقاء بأعمالهم، والمساعدة في توسع قاعدة عملائهم على المستوى العالمي عبر هذه الشراكة، إذ سيساعد الاتحاد على زيادة وصول شركات المنطقة الحرة بالحمرية إلى أجزاء مختلفة من العالم، وربط المستثمرين كذلك بمجتمع الأعمال العالمي، من خلال تقديم وعرض ملفهم التعريفي ومنتجاتهم وخدماتهم.