«العشرين» تناقش الحمائية الأميركية والتوترات النقدية

بوينوس آيرس (أ ف ب)
يبدأ وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، مساء السبت في بوينوس آيرس، اجتماعاً تخيم عليه أجواء توترات تجارية حادة بين الولايات المتحدة وسائر الدول، وخلافات حول إيران.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه مستعد لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات الصينية التي بلغت قيمتها عام 2017 نحو 500 مليار دولار، وإلى النزاعات التجارية، تُضاف التوترات المالية.
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وتتهم بكين واشنطن بأنها تريد التسبب بـ«أسوأ حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد»، وردت بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الأميركية.
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