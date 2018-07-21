«العشرين» تناقش الحمائية الأميركية والتوترات النقدية

بوينوس آيرس (أ ف ب)

يبدأ وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية، مساء السبت في بوينوس آيرس، اجتماعاً تخيم عليه أجواء توترات تجارية حادة بين الولايات المتحدة وسائر الدول، وخلافات حول إيران.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه مستعد لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات الصينية التي بلغت قيمتها عام 2017 نحو 500 مليار دولار، وإلى النزاعات التجارية، تُضاف التوترات المالية.

واعتبر الرئيس الأميركي أن «الصين والاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى تتلاعب بعملاتها عبر خفض معدلات الفائدة، في حين ترفعها الولايات المتحدة مع دولار يزداد قوة يوماً بعد يوم، ما يضعف قدرتنا التنافسية». وانتقد ترامب أيضاً الاحتياطي الفدرالي الأميركي لرفعه معدلات الفائدة.

وتتهم بكين واشنطن بأنها تريد التسبب بـ«أسوأ حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد»، وردت بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الأميركية.