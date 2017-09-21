وفاة أسرع امرأة في العالم

1998:

وفاة العداءة الأميركية فلورنس جريفث «فلو جو» عن عمر يناهز 38 عاماً ،بسبب إصابتها بنوبة صرع، وتعد جريفث «صاحبة الأظافر الملونة» أسرع امرأة في العالم، وحطمت الرقم القياسي في سباق 100 متر خلال التجارب الأميركية عام 1988، كما فازت بثلاث ميداليات ذهبية في أولمبياد سول 1988، ونالت ذهبية بطولة العالم في روما 1987، كما فازت بفضية 200 متر و4 في 400 متر بدورة لوس أنجلوس 1984.

1985:

أصبح مايكل سبينكس أول ملاكم لوزن خفيف الثقيل يفوز على حامل لقب الوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة، وذلك بعد تغلبه على لاري هولمز بالنقاط في لاس فيجاس. ودافع سبينكس عن لقبه مرتين قبل أن يخسر أمام مايك تايسون الرجل الحديدي عام 1988.

1997:

فاز لاعب التنس الأميركي بيت سامبراس المصنف الأول عالمياً على الأسترالي باتريك رافتر حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة، وقاد بلاده للفوز على أستراليا 4-1 في نصف نهائي كأس ديفز للتنس بواشنطن.