دورانت: بالغت هذه المرة!

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

اعتذر كيفن دورانت عما اعتبره تغريدات «غبية» و«صبيانية» صدرت عنه خلال دردشة مع جمهوره على موقع تويتر بشأن رحيله عن اوكلاهوما سيتي ثاندر، وانضمامه إلى جولدن ستايت ووريرز الذي توج معه الموسم الماضي بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأشار دورانت من سان فرانسيسكو حيث كان حاضرا في حدث لاحدى الشركات الداعمة للاختراعات الثورية والابتكارات التكنولوجية، أنه نادم عما صدر عنه في هذا النقاش مع المشجعين، لاسيما التعليق الذي تناول فيه مدربه وزميله السابقين في اوكلاهوما سيتي بيلي دونوفان وراسل وستبروك.

وانضم دورانت (28 عاما) إلى جولدن ستايت الموسم الماضي قادما من اوكلاهوما سيتي بعقد لعامين مقابل 54,3 مليون دولار، ثم وقع مؤخرا عقدا جديدا لعامين مع خيار بأن يصبح لاعبا حرا في العام الثاني.

واستخدم دورانت الذي سجل ما معدله 35,2 نقطة مع 8,4 متابعات و5,4 تمريرات حاسمة في المباريات الخمس للدور النهائي (4-1)، صيغة الغائب في الرد على جدل مع أحد المشجعين بخصوص رحيله عن اوكلاهوما سيتي (سياتل سوبر سونيكس سابقا) الذي دافع عن الوانه منذ 2007.

وقال «لم يكن معجبا بالنادي أو باللعب لصالح بيلي دونوفان. فريقه لم يكن جيدا، لم يكن هناك سوى هو (دوارنت) وراس (وستبروك)».

وذكرت بعض وسائل الاعلام الأميركية أن دورانت كان يعتزم استخدام حساب مزيف للادلاء بهذا التصريح لكنه استخدم الحساب الحقيقي بالخطأ.

إلا أن أفضل لاعب في نهائي 2017 تحمل مسؤولية التغريدات، مؤكدا «لست ممن يستخدمون حسابات وهمية. أملك حسابا آخر على إنستجرام لكنه مخصص فقط للعائلة والأصدقاء. أما تويتر فأنا أستخدمه للتواصل مع المعجبين والمشجعين، بالغت (هذه المرة) بعض الشيء. هذا ما يحصل احيانا عندما أدخل في جدال عن كرة السلة، عما أحبه حقا، عن لعب كرة السلة»، مؤكدا أنه لا يشعر بأني نادم بشأن التفاعل مع المشجعين «لكني آسف لاستخدامي اسم مدربي السابق والنادي السابق الذي لعبت معه».

واعتبر «أن ما حصل صبيانيا. كان غبيا، هذا النوع من الكلمات المستخدمة. أعتذر عن ذلك».