فلوتن: الكبوات تضيف جمالاً للانتصارات

بيرجن (رويترز)

فازت انيميك فان فلوتن بسباق فردي السيدات ضد الساعة، ضمن بطولة العالم للدراجات على الطرق، لتنتزع هولندا المركزين الأول والثاني، وعقب أكثر من عام بقليل على الحادث المروع الذي تعرضت له في سباق الطرق بأولمبياد ريو، والذي أدى تعرضها لإصابات خطيرة، سيطرت فان فلوتن (34 عاماً)على مسار السباق الذي يشمل عدة مرتفعات والممتد لمسافة 21.1 كيلومتر في بيرجن بالنرويج لتفوز بفارق مريح.

وعلى الرغم من تساقط الأمطار مما أدى لتحول المسار إلى زلق، بلغ متوسط سرعة فان فلوتن 43.8 كيلومتر في الساعة لتنهي السباق مسجلة 28 دقيقة و50.35 ثانية.

وتفوقت فان فلوتن بفارق 12 ثانية على زميلتها الهولندية آنا فان دير بريخن التي نالت الذهبية في سباق الطرق بأولمبياد ريو العام الماضي، قبل أن تلقي إصابة زميلتها بظلالها على الحدث.

وأصيبت فان فلوتن بعد سقوطها من ارتفاع خلال الأولمبياد الصيفي الماضي، ونالت الأسترالية كاترين جارفوت المركز الثالث متراجعة بفارق 19 ثانية.

واكتفت الأميركية أمبير نيبين بطلة العام الماضي بإنهاء السباق في المركز 11، بينما أنهت الهولندية إيلين فان ديك، التي حلت في المركز الثاني العام الماضي، في المركز الخامس.

وقالت فان فلوتن وهي تبكي: «لا يمكنني تصديق ما حدث، لم أكن أتصور أن أكون بطلة للعالم في سباق ضد الساعة، لكنني بدأت أصدق هذا العام، الكبوات تضيف جمالاً للانتصارات وتجعلها في غاية الخصوصية. كان الأمر صعباً؛ لأن الأمطار بدأت في التساقط وخسرت بعض الثواني عند المنحدرات».

وقالت فان فلوتن: «سمعت عند المرتفع أنني عادلت نفس زمن آنا، لكنني سمعت في آخر خمسة كيلومترات أنني أصبحت أسرع، لذا فقد أخرجت كل ما في جعبتي لإنهاء السباق».