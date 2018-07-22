518 مليون دولار حجم صادرات الدول العربية من الأسمدة للبرازيل

دبي (الاتحاد)

كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن إجمالي قيمة صادرات الدول العربية من منتجات الأسمدة للبرازيل، والتي بلغت قيمتها 518 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتشير نتائج النصف الأول إلى مدى متانة وقوة العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والدول العربية مثل الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومصر، وغيرها، وسط النمو المطّرد في حجم التبادل التجاري بينهم. وأفادت البيانات بأن حجم صادرات الكويت من منتجات الأسمدة للبرازيل قد بلغت 58.64 مليون دولار أميركي، بينما سجل حجم صادرات السعودية قيمة 48.13 مليون دولار أميركي، تليها الإمارات بقيمة 42.87 مليون دولار أميركي، ومن ثم مصر بقيمة 32.53 مليون دولار أميركي، فيما سجلت صادرات البحرين قيمة 24.88 مليون دولار أميركي.

وقال الدكتور ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لـ«الغرفة التجارية العربية البرازيلية»: «تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن الغرفة، إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والعالم العربي، وهو ما ينعكس في نمو حجم صادرات الدول العربية من منتجات الأسمدة إلى البرازيل لترتفع بقيمة 518 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. وتحرص البرازيل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية في شتى المجالات، وذلك بهدف زيادة التبادل التجاري، خاصةً في قطاع الأسمدة وفتح مزيد من الأسواق.