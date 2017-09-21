«جولف المدارس» يستهدف 3 آلاف طالب

دبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجولف وموانئ دبي العالمية والجولة الأوروبية للجولف، عن نجاح مبادرة نشر رياضة الجولف في المدارس العربية بالدولة بإقامة حصص تدريبية لـ 3 آلاف طالب، من أجل تحقيق حلم رؤية لاعب محلي من الإمارات يمثل الدولة ويصل العالمية.

وأطلق البرنامج المبتكر، الذي تدعمه أيضاً الجولة الأوروبية، العام الماضي مع المرحلة الأولى، حيث زار اتحاد الجولف بمساعدة (جولف دبي)، ست مدارس بالدولة لإعطاء دورات في اللعبة لأكثر من 3000 طالب، كما استمتع خمسون طفلاً بزيارة بطولة جولة موانئ دبي العالمية في عقارات جميرا للجولف، وقاموا بجولة «وراء الكواليس».

وخلال المرحلة التمهيدية، أصبح 100 طفل مهتماً برياضة الجولف بما فيه الكفاية للحصول على العضوية في نوادي الجولف في جميع أنحاء المنطقة. وقد دفع التدفق المذهل للاعبي الجولف الشباب الجديد اتحاد اللعبة إلى إنشاء أربع فرق تأسيسية في نادي خور دبي للجولف واليخوت، ونادي الإمارات للجولف، ونادي الميدان، ونادي الشارقة للجولف والرماية، ونادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وبالإضافة إلى تطويرها المستمر في نوادي كل منها، ستتمكن الفرق التمهيدية، المكونة من 40 طفلاً، إلى جانب الفرقة الوطنية، من الوصول مرة واحدة في الشهر إلى واحدة من أفضل مرافق التدريب في العالم بتمويل من موانئ دبي العالمية دورات تدريبية في معهد الجولة الأوروبية للأداء في عقارات جميرا للجولف.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية والرئيس التنفيذي: يسرنا أن نكون قادرين على دعم هذه المبادرة الكبرى والقيام بدور في تطوير فرقنا الوطنية، إن دعم رياضة الجولف هو محور مشاركتنا وهو شيء نهتم به بشغف، ونمو اللعبة في المنطقة هو في غاية الأهمية بالنسبة لنا وإعطاء لاعبي الجولف المحليين الوصول إلى مرافق مثل معهد الأداء ذات الشهرة العالمية في جميرا جولف العقارية يوفر لهم الفرصة للوصول إلى أقصى إمكاناتها.

وقال عادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الجولف: بدعم موانئ دبي العالمية، تمكن الاتحاد من رؤية النمو السريع على المستوى الشعبي الذي يدفع البرنامج الوطني للتنمية الشباب، المبادرة ناجحة على مدى العام ونصف العام الماضي، الاتحاد متحمس للوصول إلى الخطوة التالية من برنامجنا من خلال إنشاء فرق تمهيدية، ونحن متحمسون لرؤية شبابنا الفتيان والفتيات اهتمام وتعزيز لعبة الجولف بهم.

وقال نيك تاريت مدير المكتب الأوروبي للدراجات السياحية في دبي: يسر جولة أوروبا أن تنضم إلى موانئ دبي العالمية في دعم هذه المبادرة التطلعية التي تعد مثالاً ساطعاً على التفكير المتزايد بين أصحاب المصلحة في مجتمع الجولف المحلي، وحققت المرحلة التمهيدية في العام الماضي نجاحاً ساحقاً، مما أدى إلى تدفق هائل من الأطفال من المدارس المحلية يلعبون رياضة الجولف. سيكون من الرائع أن نرى كيف أن الشباب الذين انضموا إلى الفرق التمهيدية التقدم في المرحلة المقبلة من تطويرها بتوجيه من الاتحاد ونوادي الجولف المحلية، والمدربين الرائعين من معهد أداء الجولة الأوروبية. الأطفال هم المفتاح المستقبل اللعبة على جميع المستويات والمبادرات مثل هذه المبادرة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار نمو الجولف في الإمارات وحول العالم.