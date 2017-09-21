محمد بن ثعلوب يوجه بتأجيل انطلاق موسم الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بتأجيل انطلاقة موسم الجودو، إلى الشهر المقبل تجاوباً مع رغبة أولياء الأمور والقطاع التربوي الشريك الاستراتيجي للاتحاد.

وكان مقرراً أن يدشن الموسم غداً ببطولة كأس الاتحاد تحت شعار (بطولة عام الخير 2017) بصالة الاتحاد الرئيسية، وأكد رئيس الاتحاد أهمية دعم هذه الشريحة من اللاعبين الذين يحتاجون للمزيد التركيز من خلال التعليم المعرفي والنوعي ودعم البيئة التعليمية بكل الإمكانيات المتوفرة في ظل التعاون القائم بين البيت والمدرسة والمجتمع، والذي يمثل تأكيداً على الاهتمام بفلذات أكبادنا، والاحترام والحرص المستمر على القيم التربوية التي يحرص الاتحاد منذ تأسيسه على غرسها في الفئات العمرية التي تمثل مستقبل الإمارات ورياضتها.

وقال: على الجهات المكلفة بمسابقات الجودو إعادة النظر في برمجه المنافسات بالتنسيق مع الموسم الدراسي 2017 -2018 خاصة الصفوف الصغرى ومواعيد امتحاناتها، بجانب برمجة الأحداث الرياضية الكبرى الأخرى التي تحتضنها أبوظبي ومشاركة منتخبات الجودو الإقليمية والدولية واستضافة البطولات الرياضية الكبرى، والتي تشكل بوابة سياحية وثقافية للدولة، وفرصة لشباب الإمارات لكسب المزيد من الاحتكاك والصقل مما ينعكس على المنتخبات الوطنية المختلفة.

وأضاف: لا بد من إحداث طفرة شاملة في مسيرة الاتحاد بما يواكب طموحات قاعدته العريضة التي تنتظر الكثير من مجلس إدارة الاتحاد بما يخدم المصلحة العامة.