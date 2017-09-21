«طائرة العنابي» تبدأ العد التنازلي لعودة فريق الرجال

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يدشن نادي الوحدة موسمه الجديد بعودة فريق شباب الطائرة الذي غاب عن المنافسات الموسم الماضي، ليكون النادي مشاركا في المسابقات المحلية بـ4 فرق هي الشباب والناشئين وفريقا الأشبال (أ وب)، وواصل فرق الطائرة العنابي تحضيراته بشكل يومي، استعداداً لانطلاقة المسابقات 29 سبتمبر الحالي، في مدرستي ساس النخيل وابن سينا للشهامة.

وكشف عبد الوهاب الحوسني عضو مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية، المشرف العام على لعبة الطائرة، أن الفريق الأول سيكون حاضراً في المسابقات المحلية خلال سنتين فقط كحد أقصى، مشيراً إلى أن استراتيجية النادي وضعت خطة واضحة لعودة فريق الرجال، اعتماداً على القاعدة في النادي، وهو ما يسير بشكل جيد، وسيتم تقييم فريق الشباب بعد نهاية الموسم، وإذا كان الأداء والنتائج حسب ما هو خطط له، فإن فريق الرجال سيعود في موسم 2018 - 2019، وفي حال احتاج فريق الشباب لفترة أطول من ذلك حتى يقوى عوده فستتأخر عودة فريق الرجال إلى الموسم بعد القادم.

وكان الوحدة قد ألغى فريق الرجال منتصف الموسم قبل الماضي، لظروف متعلقة بالفريق، وأن معظم لاعبيه من خارج أبوظبي، وهو ما شكل هاجساً للنادي واللاعبين أنفسهم، لتقرر الإدارة حل الفريق والتوجه للبناء من القاعدة، وصولا إلى الفريق الأول، خاصة أن عمر اللعبة في النادي لم يتعد حينها الـ30 شهراً.

وقال عبد الوهاب الحوسني: الكرة الطائرة في النادي شأنها وجميع الألعاب الأخرى تجد دعماً ورعاية من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والمتابعة من مجلس الإدارة وشركة الألعاب الرياضية، وحرص كبير من الجميع على أن تكون القاعدة متينة حتى تكون الانطلاقة نحو تحقيق الأهداف المستقبلية على أسس علمية تركز عليها استراتيجية شركة الألعاب الرياضية.

وأضاف: سعداء بالعمل في الفترة الماضية مضى وفقاً لما هو مخطط له، وحريصون كل الحرص على الاستمرار في ذات النهج من خلال أكاديمية مصغرة تضم البراعم والأشبال يشرف عليهم فنيون متخصصون، ولدينا فريق كشافين يجوب مدارس العاصمة لاستقطاب الخامات الجيدة والموهوبة.

من جهته، قال ندا المشرف الفني على الكرة الطائرة بالنادي، إن الاستعدادات بدأت مبكرة لهذا الموسم، حيث انطلقت في منتصف يوليو الماضي، وبعد الإجراءات العادية، بدأ الإعداد بمعسكر داخلي انتظمت فيه جميع الفرق بفندق جرادند ملينيوم الوحدة لمدة 10 أيام، قبل أن يتحول اللاعبون للتدريبات اليومية.

وتابع: استرجعنا هذا الموسم الخماسي فيصل عادل وسعيد الماس خليفة النيادي وماجد محمد وعيسى ناصر الذين كان الوحدة أعارهم إلى بني ياس الموسم الماضي، وننتظر عودة سعيد النوبي المعار إلى الجزيرة ليكتمل عقد فريق الشباب الذي غاب عن المنافسات في الموسم الماضي، ويتواجد فيه حالياً 12 لاعباً.