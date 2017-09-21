القايد يكثف استعداداته لـ «ألعاب البرتغال»

أسامة أحمد( الشارقة)

رفع محمد القايد بطلنا الأولمبي ونجم «أصحاب الهمم» درجة استعداداته للمشاركة في بطولة «ايواز البرتغال» ديسمبر المقبل، حيث يخضع حاليا لتدريبات صباحية ومسائية بنادي الثقة للمعاقين تحت إشراف مدربه المواطن عبيد الغربي ومتابعة عبد الناصر براهيمة المدير الفني للنادي من أجل المحافظة على المكتسبات التي حققها خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات آخرها «بارالمبية» ألعاب القوى لندن 2017، والتي حصد خلالها 3 فضيات وبرونزية مكرراً مشهد التحليق بـ4 ميداليات ملونة في بطولة العالم 2015.

وأشار إلى أن تحضيراته تسير وفق النهج المرسوم من إدارة نادي الثقة والجهاز الفني من أجل تحقيق ما نصبو إليه جميعاً، خصوصاً أن بطولة البرتغال تعد بكل المقاييس محطة مهمة قبل خوض دورة الألعاب الآسيوية «إندونيسيا 2018.

وقال: الإنجازات الذي تحققت لم تأت من فراغ وإنما كانت نتاجاً منطقياً للجهود المبذولة من أجل السير على درب الألقاب وخصوصاً في ظل النقلة النوعية التي حدثت لرياضة ذوي الإعاقة في العالم وظهر ذلك جلياً في نسخة لندن التي كشفت الكثير.

وأضاف: رفعت شعار التحدي خلال البطولات المقبلة من أجل السير على الدرب نفسه ومواصلة مسيرة الإنجازات وخصوصاً إنني حققت كل ما تمنيته خلال المرحلة الماضية.

وشدد بطلنا الأولمبي على أهمية البطولات المقبلة التي تدخل ضمن الاستعداد الجيد للتحدي المقبل لرياضة» أصحاب الهمم «الذي يتمثل في « بارالمبية طوكيو 2020» وخصوصاً أن الجميع يتطلع من أجل تكرار الإنجاز التاريخي الذي تحقق في» ريو 2016».

وقال: أتمنى من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية والاتحاد والأندية الدعم المطلوب لرياضة أصحاب الهمم خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية من أجل الاستعداد الجيد لدورة الألعاب البارالمبية «اليابان 2020».

وأضاف: الاستعداد المبكر والمثالي يتمثل في إقامة معسكرات خارجية طويلة من أجل الاحتكاك مع دول لها وزنها وثقلها في الخريطة العالمية، وإقامة تدريبات مشتركة مع منتخبي أميركا وبريطانيا على سبيل المثال حتى يستفيد اللاعبون من هذه التحضيرات والتي سيقطف ثمارها منتخبنا في «طوكيو 2020».