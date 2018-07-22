الذهب يرتفع من أدنى مستوى في عام

بنجالورو (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس الأول، من أدنى مستوياتها في عام الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، وقفز البلاتين أكثر من 3 بالمئة بعد أن انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوة الدولار وسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادة أسعار الفائدة، وهو ما دفع الدولار للهبوط بشكل حاد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.73% إلى 1231.37 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأميركي. لكنه ينهي الأسبوع على خسارة 1% تقريباً دون أن تظهر علامات تذكر على نهاية لاتجاه نزولي أفقد المعدن النفيس 10% من قيمته منذ منتصف مايو. ولامس المعدن الأصفر في جلسة الخميس 1211.08 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ يوليو من العام الماضي. وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أغسطس 0.6% لتبلغ عند التسوية 1231.10 دولار للأوقية.

وأنهى البلاتين الجلسة مرتفعاً 2.8% عند 827 دولاراً للأوقية بعد أن قفز أثناء التعاملات 3.2% إلى 830.10 دولار، لكنه ينهي الأسبوع بلا تغيير يذكر.