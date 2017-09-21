حوار العقول الذكية يبدأ اليوم

دبي (الاتحاد)
غادرت البلاد بعثة منتخب الشطرنج متوجهة إلى تركمانستان للمشاركة في الدورة الآسيوية الخامسة للصالات التي تستضيفها العاصمة التركمانية عشق آباد بمشاركة 63 دولة، ويضم الوفد مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد، إداريا للوفد، و4 لاعبين هم جاسم عبدالرحمن الحوار وعثمان موسى ووديمة حميد ووافية درويش، بجانب بارتوز مدرب منتخب الرجال ووالتر مدرب منتخب السيدات، بجانب مشاركة الحكمين عبدالله مراد المازمي ومروة صفر.
وتبدأ المنافسات الرسمية اليوم بالجولة الأولى، وتستمر منافسات الشطرنج السريع والخاطف حتى الأربعاء المقبل، وتنتظر إدارة الاتحاد تحقيق نتائج متميزة في البطولة، خاصة أن الحصاد وصل إلى 33 ميدالية ملونة في العام الأول من الدورة الانتخابية.
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وأضاف أن الاتحاد أخذ على عاتقه المشاركة في كل البطولات الخارجية، ليس فقط بحثاً عن إنجازات جديدة، بل من أجل رفع مستوى اللاعبين فنياً، بالإضافة إلى إضافة نقاط تصنيفية جديدة في سجلهم الدولي، وبالتالي التقدم نحو الألقاب الشطرنجية الدولية، وهو ما نسعى إليه جنباً إلى جنب مع الفوز بالميداليات.
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