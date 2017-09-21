حوار العقول الذكية يبدأ اليوم

دبي (الاتحاد)

غادرت البلاد بعثة منتخب الشطرنج متوجهة إلى تركمانستان للمشاركة في الدورة الآسيوية الخامسة للصالات التي تستضيفها العاصمة التركمانية عشق آباد بمشاركة 63 دولة، ويضم الوفد مهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد، إداريا للوفد، و4 لاعبين هم جاسم عبدالرحمن الحوار وعثمان موسى ووديمة حميد ووافية درويش، بجانب بارتوز مدرب منتخب الرجال ووالتر مدرب منتخب السيدات، بجانب مشاركة الحكمين عبدالله مراد المازمي ومروة صفر.

وتبدأ المنافسات الرسمية اليوم بالجولة الأولى، وتستمر منافسات الشطرنج السريع والخاطف حتى الأربعاء المقبل، وتنتظر إدارة الاتحاد تحقيق نتائج متميزة في البطولة، خاصة أن الحصاد وصل إلى 33 ميدالية ملونة في العام الأول من الدورة الانتخابية.

وأكد حسين الشامسي أمين عام الاتحاد، أن الطموحات كبيرة في عودة البعثة من تركمانستان بإنجاز جديد، خاصة أن فوز روضة السركال ببطولة العالم الأخيرة تحت 8 سنوات حفز جميع اللاعبين واللاعبات على الأداء القوي في كل البطولة، والبحث عن إنجازات جديدة تليق بالشطرنج الإماراتي.

وأضاف أن الاتحاد أخذ على عاتقه المشاركة في كل البطولات الخارجية، ليس فقط بحثاً عن إنجازات جديدة، بل من أجل رفع مستوى اللاعبين فنياً، بالإضافة إلى إضافة نقاط تصنيفية جديدة في سجلهم الدولي، وبالتالي التقدم نحو الألقاب الشطرنجية الدولية، وهو ما نسعى إليه جنباً إلى جنب مع الفوز بالميداليات.

وأشار إلى أن الاتحاد يجهز من الآن للمشاركة في الأولمبياد العربي للشطرنج خلال شهر نوفمبر المقبل بالمغرب، وهو الحدث الذي نتطلع إليه من أجل حصد مزيد من الإنجازات للدولة، خاصة أن البطولة في مختلف المراحل السنية، بجانب أن الشطرنج الإماراتي دائماً ما تكون له بصمة كبيرة على مستوى كل البطولات العربية، منوهاً إلى أن خطة الاتحاد الحالية تسعى كي تضع الشطرنج على القمة العربية في كل البطولات بما فيها أولمبياد الشطرنج العالمي 2018 في جورجيا.