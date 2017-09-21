فريق المطاردة يحطم رقمه العربي

أحمد جمال الدين (عشق آباد)

استمر نجاح فرقنا المشاركة في فعاليات الدورة الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والرياضات الدفاعية التي تستضيفها العاصمة التركمانية عشق آباد ضمن بعثة اللجنة الأولمبية الوطنية بعد حصد 16 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و7ميداليات برونزية.

وتأهل كل من سعود الزعابي إلى نهائي سباق 1500 متر رجال، كما تأهل معيوف حسن معيوف إلى نهائي سباق 800 متر بعد تحقيقه زمن وقدره 1:52.22 دقيقة في نصف النهائي ليتأهل برفقة 5 عداءين بحثاً عن التتويج بالميداليات الملونة، حيث لن يكون السباق سهلا نظراً لأزمنة بقية العداءين الذين نجحوا في تحقيقها بداية من مرحلة التصفيات.

كما نجح فريقنا الوطني للدراجات الهوائية في التأهل إلى التصفيات النهائية ضمن منافسات سباق المطاردة الفرقية حيث حل الفريق المكون من الرباعي يوسف ميرزا وأحمد المنصوري ومحمد المروي ومحمد المنصوري في المركز الثالث بزمن 4:21.724 دقيقة بمعدل سرعة بلغ 55.019 كم/س، ليحطم بذلك الرقم العربي المسجل باسم الفريق الإماراتي بفارق 6 ثوان.

وتغلب فريقنا الوطني لكرة قدم الصالات على نظيره الصيني بنتيجة 5 - 1 ليرتفع رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات بعد الفوز على على جزر المالديف بنتيجة 3 - 1، والخسارة أمام الفريق الأوزبكي بنتيجة 5 - 1.

ويتبقى للفريق مباراة واحدة مساء اليوم أمام أفغانستان ستحدد بنسبة كبيرة تأهلنا إلى الدور ربع النهائي، حيث يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة. وخسر عبد الرحمن الشامسي لاعب فريقنا الوطني للسنوكر من نظيره الهندي كمال كاولا بنتيجة 5 - 0 ضمن منافسات الفردي بدور الـ 32.

كما خرج كذلك عمران عبد الله لاعب فريقنا الوطني للبلياردو من اللاعب الصيني ليو هايتو بنتيجة 9 - 3 في منافسات فردي 9 كرات بدور الـ 32 للعبة، وخسر أيضاً اللاعب محمد الجوكر بنتيجة 5 - 3 ضمن 6 كرات ضمن منافسات دورة الـ32 لمسابقة الفردي.