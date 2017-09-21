عبدالمنعم الهاشمي: 15 ميدالية في «آسيوية الصالات» لم تأتِ من فراغ

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أهدى عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو ما حققه أبطال الإمارات من إنجازات في دورة ألعاب الصالات الآسيوية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي الرياضة والرياضيين والداعم الأول للعبة الجو جيتسو. وأشاد بعطاء اللاعبين في البطولة، مؤكداً أن عزف السلام الوطني على منصات التتويج في مثل هذه المحافل الكبيرة يجعل كل إماراتي يشعر بالفخر، وتتأصل لديه مشاعر الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة ولوطن السعادة.

وقال الهاشمي: 15 ميدالية ملونة حصيلة مقبولة لم تأتِ من فراغ، في ظل المنافسة القوية التي شهدتها الدورة من جانب لاعبين أقوياء ومصنفين من آسيا وأوقيانوسيا، والمكاسب كانت كبيرة في البطولة سواء على مستوى الإنجازات، أو على مستوى اكتساب الخبرات الدولية، ولا سيما أن عدداً لا بأس به من لاعبينا كانوا من الصاعدين، كما أن الإمارات نجحت في تلك الدورة من تعزيز مكانتها بالصدارة الآسيوية برياضة الجو جيتسو، في الوقت نفسه الذي كان فيه اللعبة فرس الرهان ومنجم الذهب بالنسبة للبعثة بشكل عام، خصوصاً أن نتائج الجو جيتسو ومع نهاية منافسات مساء أمس الأول قفزت بترتيب الإمارات إلى المركز الرابع في الترتيب العام للدول المشاركة في الحدث وعددها 63 دولة من آسيا وأوقيانوسيا.

وعن أبرز مفاجآت البطولة قال الهاشمي: بالنسبة لمن هم خارج الصورة والتفاصيل فإن اللاعب الصاعد عمر الفضلي هو أبرز المفاجآت، ولكن بالنسبة لي كنت أعرف أنه سيحقق الذهب، وقد تحدثت معه منذ فترة وطلبت منه أن يضع تركيزه في البساط، وأن يهتم بتوقيت النزالات، وأن يوزع جهده على مدار الوقت، وكنت أعلم أنه يملك عملاقاً بداخله، وأنه كان فقط بحاجة لمن يكشف عنه، وأفضل ما فعله عمر في النزالات التي خاضها أنه تحمل في المباراة النهائية حركة الخنق بمقص القدمين «الترايانجل» لمدة تقترب من الدقيقتين، ولا يتحمل أحد تلك الحركة إلا إذا كان بطلاً، كما أن عمر أصبح يملك الخبرة الدولية الكافية من حرصه على المشاركة في أكبر عدد من البطولات المحلية والخارجية.

وتابع: بالنسبة لعمر فإن شعاره أصبح شعاره ترك بصمة قوية وإنجاز في كل مناسبة، وهذا يدل على قوة شخصية اللاعب، وأنا أهنئه على الإنجاز وأتوقع منه المزيد في المستقبل، خصوصاً أنه اختير كأفضل لاعب صاعد في الموسم المنقضي وتم تكريمه في احتفالية السجادة الحمراء التي أقيمت على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بنسختها التاسعة.