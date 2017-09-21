من نسائل ومن نحاسب؟

بدر الدين الإدريسي

اكتملت صورة إخفاق «الأبيض» في الوصول لمونديال روسيا 2018 بالخسارة أمام العراق، وتبث فعلاً أن حلم الوصول للمرة الثانية لنهائيات كأس العالم قد تحطم، جولات قبل أن يسدل الستار على المسير الإقصائي، تحطم بفعل فاعل معلوم لا مجال للتستر عليه، وهذا الفاعل الذي يجب أن يعرض اليوم على منصة الشكل والتوضيح وحتى الإعراب، ليس سوى مجتمع كرة القدم الإماراتية برمته، وعلى رأسه طبعاً مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية بوصفها جهازاً رقابياً ومسائلاً ومحاسباً أيضاً.

طبعاً تتملكنا الحسرة على أن من فرط في إمكانية الوجود بين صفوة منتخبات العالم بروسيا، جيل ولد من رحم استراتيجية أبدعها من كانوا قبل سنوات في مواقع المسؤولية إن على مستوى اتحاد الكرة أو على مستوى الأندية، التي توصف بأنها الأندية القاطرة، تتملكنا الحسرة على أن هذا الجيل المدجج بالمبدعين فشل في الحصول على تذكرة المونديال، وهو يقف في نهاية التصفيات، مسافات خلف منتخبات لا تملك نصف ما كان يضمه من فرديات رائعة، صاغت لنا الكثير من الملاحم الكروية في وسطها الآسيوي والخليجي، وعبر تلك الإبهارات تركتنا نجزم أن الأبيض الذي تقلد وشاحات آسيوية سينتهي به المطاف عند المونديال الروسي.

وأنا أقرأ الكشف الصريح والموضوعي لمسببات السقوط من خلال المحاكمة التي دعت لها «الاتحاد» مدفوعة بحس مهني ولكن أيضاً بوازع وطني، استوقفتني أشياء كثيرة، أولها أن نصل كإعلاميين لدرجة القسوة في جلد الذات متحملين ما هو محجوز لنا أصلاً من مسؤوليات في الإخفاق، وثانيها هذا الوعي الجديد الذي يبرزه الشارع الرياضي بالإمارات في ربط اتحاد الكرة بالجمعية العمومية عند الخضوع للمساءلة، فإن كانت مسؤولية الخروج من كأس العالم تقع بالكامل على مجلس الاتحاد، لأنه هو من يعين الأطقم الفنية وهو من يجب أن يتفاعل مع كل مرحلة من مراحل التصفيات وهو من يخاطب رأساً اللاعبين، وهو من يملك حرية التصرف في تدبير شأن المنتخب الوطني، إلا أن مسؤولية الاتحاد هي من مسؤولية الجمعية العمومية، لأنها بلغة المؤسسات هي الجهاز المشرع والمراقب والمحاسب، وبالتالي فإن لها القدرة قانوناً على أن تتحرك في اتجاه المساءلة والمحاسبة، بهدف التقويم والإصلاح وحماية الحلم الكبير من السقوط في رمشة عين، بسبب تهور أو تصلب أو سوء تدبير.

إن إخفاق «الأبيض» يمثل في واقع الأمر نهاية لرؤية كان بها خلل ونهاية لاستراتيجية كان بها عطب، ويمثل أيضاً بداية لعلاقة مؤسسية بين الجمعية العمومية واتحاد الكرة، تتحدد فيها الأهداف وتتوضح المسؤوليات لبناء غد كروي مختلف، وهذا ما سأعود للحديث عنه في زاوية مقبلة بمشيئة الله.