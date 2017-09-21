9 ألعاب جديدة في «الشارقة لرياضة المرأة»

الشارقة (الاتحاد)

اعتمدت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة 9 ألعاب جديدة هي الرماية والمبارزة والقوس والسهم وألعاب القوى والفروسية «قفز حواجز» وألعاب الدفاع عن النفس؛ الكاراتيه، الجو جيتسو، التايكوندو، في إطار سعيها إلى الارتقاء برياضة المرأة وتطويرها بالدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، وخصوصاً أن المؤسسة تسعى من خلال استراتيجيتها التطويرية، إلى دور المرأة في المحافل الإقليمية والدولية، وتمكينها من المنافسة في أهم البطولات الرياضية، آخذة على عاتقها نشر التوعية المجتمعية بشأن هذه أهمية رياضة المرأة وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية، بما ينسجم مع توجيهات قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقالت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «المؤسسة تبذل جهوداً واضحة من أجل تطوير الكفاءات النسائية وتشجيعها ودعمها مادياً ومعنوياً، وإثراء واقع الوعي الرياضي لدى المرأة وتعزيز دورها في القطاع الرياضي لرفع كفاءاتها الرياضية محلياً وإقليماً ودولياً، من أجل قطف ثمار النجاحات التي حققتها في مختلف المحافل، لا سيما الدولية، ومنها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي استضافتها «الإمارة الباسمة» ثلاث مرات متتالية، إلى جانب وصول رياضة المرأة بالدولة بصفة عامة، وإمارة الشارقة خاصة، إلى مراحل متقدمة».

وأضافت: «تملك مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة العديد من الأهداف التي تنسجم وتطلعات المسؤولين في إمارة الشارقة، وفي مقدمتها إبراز دور المرأة الإماراتية في المحافل الرياضيّة المختلفة، والتأكيد على رغبتها في دفع مسيرة المرأة في المحافل الإقليميّة والعالميّة، ولتحقيق هذه الأهداف أدرجنا حزمة متنوعة من الرياضات، بالإضافة إلى دورنا في ترسيخ ثقافة الرياضة لدى المرأة الإماراتية، وتشجيعها على المشاركة في الألعاب المختلفة، بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية».

وتابعت: «تسعى المؤسسة إلى الاستمرارية في لعب دورها المحوري في تطوير وإنماء المرأة في مختلف النواحي، لا سيما الرياضية منها، وتعمل كذلك على إبراز الطموح والرغبة من أجل إحداث نقلة نوعية في الرياضة النسوية، عبر تمكينها من التنافس على الصعيدين الإقليمي والدولي، وصولاً إلى منصات التتويج، وتحقيق المجد الرياضي لنفسها ولأسرتها ومجتمعها ودولتها في أهم الألعاب العالمية التي تشكل كرة السلة، وكرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، بالإضافة إلى الكاراتيه، والرماية، عمودها الفقري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إمكانيات المرأة الإماراتية ودورها في التوعية المجتمعية الرياضية».