نجوم شباب الأهلي دبي.. الليلة لا تشبه البارحة !

علي معالي (دبي)

عندما يبدأ فريق شباب الأهلي دبي مشواره في النسخة الآسيوية الجديدة لكرة السلة غداً، ستكون أوراق الفريق مختلفة تماماً عن النسخة الماضية التي أبلى فيها بلاءً حسناً محتلاً المركز الرابع بعد أول ظهور له قارياً، بل وحصل أكثر من لاعب من فريق الأهلي وقتها على جائزة الأفضل، سواء في التهديف أو في التمرير، ولكن البارحة لا تشبه الليلة في النسخة الحالية، ويبدو الوضع مختلفاً جداً، حيث فقد الأهلي كثيرا من قوته الضاربة على مستوى المواطنين والأجانب.

يغيب عن الفريق بشكل رسمي الشقيقان سعيد ومحمد مبارك وطلال سالم، بالإضافة إلى النجم الكبير راشد ناصر الزعابي، والأخير على الرغم من وجوده في قائمة شباب الأهلي دبي الآسيوية، لكنه لم يسافر مع البعثة التي ضمت 10 لاعبين فقط هم: قيس عمر وعيسى خويدم، ومحمد مسعود، عبدالله محمد، سعيد عاشور، موسى خويدم، حمد عيد، أحمد خميس، جاسم عبدالرضا، وخليفة خليل.

لم يكن غياب المواطنين الأبرز والمؤشر السلبي الوحيد، بل يغيب عن الفريق اللاعب الأجنبي، حيث تسمح لائحة البطولة بوجود لاعبين اثنين، ولكن شباب الأهلي دبي لم يصطحب معه أجنبيا مطلقاً، مثلما هو الحال بالنسبة لفريق بي ان جي سي الهندي، وداجون تايجر من الصين تايبيه.

ويعتبر شباب الأهلي دبي هو الأقل في عدد اللاعبين بالبطولة بوجود 10 فقط من أصل 12 تتضمنها قائمة المشاركة، ليس هذا فحسب، بل اللافت للنظر أنه في النسخة الماضية حرص موقع الاتحاد الآسيوي لكرة السلة «فيبا» على استعراض أبرز اللاعبين في القارة وكان يتواجد بها أكثر من لاعب أهلاوي منهم السنغالي شيخ سامب والأميركي سام يونج والنجم المواطن سعيد مبارك وزميله قيس عمر، لكن في النسخة الجديدة التي تنطلق غدا غاب لاعبونا تماما، حيث تم التركيز على 4 لاعبين هم: اللبناني علي حيدر نجم فريق الرياضي، والذي يفوق طوله 200 سم، ويعتبر أحد أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة الآسيوية.

ويأتي لاعب الصين لي جين لاعباً أساسياً في فريق كاشجار منذ 2015، وهو لاعب يتميز بالخداع الكبير في اللعبة، ويأمل الصينيون أن يقودهم إلى اللقب القاري.

ومن فريق بي سي أستانا الكازاخستاني يبرز اللاعب الكسندر زجوهلين صاحب الـ 23 ربيعاً، وطوله 2.05 سم، وهو واحد من المواهب الجيدة في البطولة.

واللاعب الآخر الذي ركز عليه موقع الاتحاد الآسيوي هو الإيراني أرسلان كاظمي في فريق بيتروشيمي، ومواطنه الآخر بنفس الفريق بهنام بخشالي، وفي صفوف فريق أو إن جي الهندي، يتواجد باريجو فاتشي الذي غاب عن النسخة الماضية بسبب إصابة قبل بداية البطولة، وهو ما جعل الفريق الهندي يظهر بمستوى ضعيف.

وبدأ ممثل الإمارات في التدريب على الصالة التي ستقام عليها المنافسات، استعداداً للقاء الصعب ضد البطل الصيني تحت قيادة المدرب الألماني بيتر شورمز ومساعده المنجي بن منصور.