«الاقتصاد»: الإمارات ستدافع عن صناعاتها

أبوظبي (رويترز)

قالت الإمارات: «إنها لن تدخر جهداً في الدفاع عن صناعاتها، بعد أن خلصت الولايات المتحدة إلى أن شركات إماراتية تغرق السوق الأميركية بقضبان الصلب الكربوني والسبائكي».

وقالت وزارة التجارة الأميركية في نتائج تحقيق أولي في السادس من سبتمبر: «إن مصدرين من الإمارات العربية المتحدة باعوا منتجات من قضبان الأسلاك بأقل من القيمة العادلة بنسبة 84.1 في المئة، وإنها ستطلب من الجمارك الأميركية تحصيل رسوم عليها».

وقالت وزارة الاقتصاد لـ«رويترز»: «إنها تولي اهتماماً كبيراً للتحقيقات، وستدافع عن الصناعات الإماراتية بكل ما تملك من وسائل، بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية».

وقالت دولة الإمارات: «إن الحفاظ على نظام تجاري حر مفتوح متعدد النواحي مع الولايات المتحدة أمر مهم جداً، لكن صادراتها لن يكون لها أثر ملموس على قطاع قضبان الأسلاك المحلي الأميركي».

وقالت الوزارة: «إن الصادرات الإماراتية من قضبان الأسلاك إلى الولايات المتحدة لم تشكل سوى أقل من 1.4 في المئة من إجمالي الواردات الأميركية في 2016».

وقالت الولايات المتحدة: «إن قيمة صادرات قضبان الأسلاك الإماراتية إليها في 2016 بلغت سبعة ملايين دولار».