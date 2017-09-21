90 مليار درهم ارتفاع أصول المركزي لدى البنوك بالخارج

أبوظبي (الاتحاد)

رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله من الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 90 مليار درهم بنهاية أغسطس لتصل إلى 238 مليار درهم، مقارنة مع 148 ملياراً نهاية ديسمبر 2016 بنمو نسبته 60.8%.

وبينت الإحصاءات أن إجمالي ما يمتلكه المركزي من أصول بالعملة الأجنبية بلغ بنهاية أغسطس الماضي 339 مليار درهم مقابل أصول بقيمة 311 ملياراً نهاية العام الماضي.

وأظهرت الإحصاءات زيادة في الودائع الحكومية بقيمة 19.2 مليار درهم خلال فترة المقارنة، حيث سجلت بنهاية أغسطس 205.1 مليار درهم. وعلى أساس شهري ارتفعت الودائع الحكومية خلال شهر أغسطس منفرداً بحدود 10.4 مليار درهم، حيث بلغت بنهايته 205.1 مليار درهم. وسجل النقد المصدر بنهاية أغسطس 82.6 مليار درهم مقابل 77.6 مليار نهاية ديسمبر بزيادة قدرها 5 مليارات درهم ونمواً نسبته 6.4% خلال فترة ثمانية أشهر. وارتفع النقد في البنوك ليصل بنهاية أغسطس إلى 16.8 مليار درهم مقابل 15.3 مليار نهاية.

وبلغ النقد المتداول خارج البنوك بنهاية أغسطس 65.8 مليار درهم، فيما ارتفعت القاعدة النقدية إلى 361.8 مليار درهم.

وارتفع رصيد شهادات الإيداع المملوكة للبنوك والمحتفظ مقابلها بسيولة لدى المصرف المركزي لتصل بنهاية أغسطس إلى 114.1 مليار درهم.