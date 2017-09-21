«فورد» تخفّض إنتاج 5 مصانع في أميركا الشمالية

واشنطن (د ب أ)

أعلنت شركة «فورد موتور»، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، اعتزامها وقف عدد من خطوط الإنتاج في 5 مصانع تابعة لها في أميركا الشمالية بشكل مؤقت. تشمل خطة الوقف المؤقت للإنتاج 3 مصانع في الولايات المتحدة ومصنعين في المكسيك.

وتعتزم «فورد» وقف الإنتاج في هذه المصانع لفترات تتراوح بين أسبوع و3 أسابيع، بهدف إتاحة الفرصة أمام تصريف مخزون السيارات المتراكم لدى مراكز التوزيع والوكلاء. وتضم هذه المصانع الخمسة عشرات الآلاف من العمال، والذين سيتم تسريحهم بشكل مؤقت خلال أسابيع التوقف.

وسيؤثر هذا الإجراء بشكل خاص على المصانع التي تنتج سيارات «فورد» للركوب بما في ذلك السيارات «فييستا» و«فوسون»، والتي تضررت مبيعاتها بشدة نتيجة تحول العملاء إلى الطلب على السيارات الأكبر المصممة للسير في الطرق الوعرة والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).