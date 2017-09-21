«النفط والغاز» الهندية تكتشف احتياطيات كبيرة

مومباي، نيودلهي (رويترز)

قال مصدران مطلعان إن أحدث كشف لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية، أكبر شركة تنقيب عن النفط في الهند، غربي حقول مومباي هاي البحرية التابعة لها يضم احتياطيات تقدر بنحو 20 مليون طن. ويبلغ إنتاج حقل مومباي هاي من النفط والغاز الطبيعي سنويا نحو تسعة ملايين إلى عشرة ملايين طن من المكافئ النفطي. واكتشفت الشركة احتياطيات نفط وغاز غربي مومباي هاي في بئر في يوليو الماضي.

وقال المصدران لرويترز إن الشركة اختبرت تسع طبقات في البئر. وقال أحد المصدرين «تنتج طبقة واحدة أكثر من ثلاثة آلاف برميل يوميا من النفط وحدها وهناك طبقات أكثر عمقا تحوي نفطا وغازا معا». وأضاف المصدر «إنه اكتشاف كبير بالمعايير الهندية». وقال المصدران إن الشركة تخطط الآن لحفر آبار تقييم لتحديد حجم الاحتياطي القابل للاستخراج في الكشف الجديد.

وتسعى شركة النفط والغاز الطبيعي حثيثا لتعزيز إنتاجها لأن معظم إنتاجها يأتي من الحقول الناضجة. وقال المصدر الثاني «إنه اكتشاف جيد ويعطي شركة النفط والغاز الطبيعي مزيدا من الأمل. فقد فتح ذلك مجالا جديدا للتنقيب حول مومباي هاي».

من ناحية أخرى، قال مصدران مطلعان إن ريلاينس اندستريز المشغلة لأكبر مجمع لتكرير النفط في العالم تدرس توسعة طاقتها التكريرية بأكثر من 40% بحلول عام 2030.

وقال المصدران إن «ريلاينس» قد تعزز الطاقة الإنتاجية في مجمع التكرير المزدوج التابع لها في جامناجار بولاية جوجارات في غرب الهند بمقدار 30 مليون طن سنويا إلى 100 مليون طن سنويا.

واطلع المصدران على خطط التوسعة في عرض توضيحي للشركة بشأن سيناريوهات الطاقة المحتملة حتى عام 2030. وقدمت «ريلاينس» العرض التوضيحي لمركز التكنولوجيا العالية الهندي وهو وحدة تابعة لوزارة البترول والغاز الطبيعي مسؤولة عن تقييم المشروعات وتحديد متطلباتها التكنولوجية.

وتشير هذه الخطط إلى أن «ريلاينس» تظل متفائلة في توقعاتها للطلب على الوقود بالهند على الرغم من أن الحكومة تدرس خططا لتحويل جميع المركبات إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2032. ومن المرجح أن يظل الطلب قويا على الديزل والبنزين لتشغيل المركبات التي تعمل بمحركات احتراق في ظل نمو عدد السكان وازديادهم ثراء. وقال أحد المصدرين «الخطة هي رفع طاقة إنتاج الديزل والبنزين إلى نحو 60 مليون طن بحلول عام 2030، بإنتاجهما من الخامات الثقيلة الأرخص ثمنا».

وتشغل ريلاينس مصفاتين في مجمع جامناجار بطاقة تكرير 1.2 مليون برميل يوميا أو 60 مليون طن سنويا. ورفع الطاقة التكريرية في مجمع جامناجار إلى 100 مليون طن سنويا سيعادل نحو مليوني برميل يوميا. وقال أحد المصدرين إنه بينما لم تجهز «ريلاينس» خطة للتوسعة بعد ولم تبلور تفاصيل التكلفة، فإنها ستحتاج إلى نحو عشرة مليارات دولار لاستكمال الخطة.