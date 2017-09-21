«صحار ألمنيوم» العمانية تستأنف الإنتاج تدريجياً

دبي (رويترز)

قالت شركة صحار ألمنيوم العمانية أمس، إنها استأنفت الإنتاج تدريجياً يوم الجمعة الماضي بعد توقف بسبب حادث في أغسطس الماضي، وإنها تعمل للعودة إلى العمل بطاقتها الكاملة في أقرب وقت ممكن.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سعيد المسعودي، في بيان: «أكدت شركة صحار ألمنيوم بأنها قامت بإعادة تفعيل خط إنتاجها، وتم يوم الجمعة الماضي الموافق 15 سبتمبر 2017 البدء في إعادة تشغيل الخلايا بشكل تدريجي واستئناف إنتاج الألمنيوم». وأضاف: «لا تزال الشركة تعمل مع فريق من الخبراء لإعادة عمليات الإنتاج بشكل مرحلي، وصولاً إلى طاقتها الكاملة في أقرب وقت ممكن».

لكن مصدراً في القطاع قال لرويترز أمس، إن الشركة قد تحتاج إلى ما بين أربعة وستة أشهر كي تعود للعمل بكامل طاقتها. وقال المصدر: «من المرجح فقد ما بين 130 ألفاً و150 ألف طن تقريباً من الإنتاج».

وكانت صحار ألمنيوم قالت الشهر الماضي، إن «حادثاً» عطّل العمليات في الرابع من أغسطس دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل. وقال المصدر إن ريو تينتو، التي تملك حصة في الشركة عبر وحدة ألكان الكندية التابعة لها لإنتاج الألومنيوم، تسعى لتلبية طلبات العملاء الآسيويين عبر الحصول على المعدن من مصانع أخرى تشغلها أو مطالبة العملاء بتعديل مواعيد التسليم.

ويأتي تراجع الإنتاج في ظل توقعات بشح الإمدادات من الصين في الوقت الذي يخفض فيه المنتجون الإنتاج خلال الشتاء للقضاء على التلوث، مما دفع أسعار عقود الألومنيوم تسليم ثلاثة أشهر ببورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات في معاملات أمس. ودشنت الصين حملة لمكافحة الضباب الدخاني في مناطقها الشمالية لتأمر منتجي الصلب والألومنيوم بتنفيذ تخفيضات في الإنتاج. ويتعين على منتجي الألومنيوم خفض الطاقة الإنتاجية أكثر من 30 % في 28 مدينة.

وشركة صحار ألمنيوم البالغة قيمتها 2.4 مليار دولار، مشروع مشترك تسيطر عليه شركة النفط العمانية وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، حيث تملك كل من الشركتين 40 %. وتملك ألكان 20 %.