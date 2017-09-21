النفط يصعد بعد تلميحات بإمكانية مد اتفاق خفض الإنتاج

طوكيو، موسكو (رويترز، وام)

ارتفعت أسعار النفط أمس، بعدما قال وزير النفط العراقي إن أوبك وغيرها من المنتجين يدرسون مد اتفاق خفض الإنتاج أو زيادة حجم الكميات المخفضة للحد من تخمة المعروض العالمي بينما أظهر تقرير زيادة أقل من المتوقع في المخزونات الأميركية.

وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 33 سنتاً بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 49.78 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 55.37 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي خلال مؤتمر للطاقة في الإمارات أمس الثلاثاء إنه بينما تدرس أوبك وغيرها من المنتجين الخيارات المتاحة التي تشمل مد اتفاق خفض الإنتاج لشهور أخرى فإن من السابق لأوانه تحديد ما سيجري بعد انتهاء الاتفاق في مارس.

وأضاف أن بعض المنتجين يرون أنه ينبغي مد الاتفاق لثلاثة أو أربعة أشهر أخرى بينما يرى آخرون أن المد ينبغي أن يكون حتى نهاية 2018 ويعتقد البعض ومنهم الإكوادور والعراق أن هناك حاجة للمزيد من الخفض في الإنتاج.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 15 سبتمبر إلى 470.3 مليون برميل مقابل توقعات لزيادتها 3.5 مليون برميل. وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 422 ألف برميل.

من ناحية أخرى تعتزم شركة «غازبروم - نفط» الروسية استخراج النفط من حقل «الميناء الجديد» لزيادة إنتاجها إلى 10 ملايين طن. وقال فاديم ياكوفليف، النائب الأول لرئيس الشركة، في تصريح له على هامش منتدى «تومين للنفط والغاز»، إن الشركة تواصل زيادة إنتاجها ليصل إلى 10 ملايين طن بعدما كانت تنتج نحو ستة ملايين طن هذا العام.

ويعد حقل «الميناء الجديد» الروسي واحداً من أكبر حقول النفط والغاز ويصل احتياطيه إلى 250 مليون طن من النفط والمكثفات.. فضلا عن أكثر من 320 مليار متر مكعب من الغاز.