«دبي للطاقة» تبيع 21.6 مليون برميل من النفط منذ يناير 2016

دبي(الاتحاد)

نظّمت بورصة دبي للطاقة، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، أمس، أحدث مزاداتها لصالح شركة تسويق النفط العراقية «سومو». وتم بيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف، بعلاوة بلغت 0,13 دولار أميركي للبرميل، تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر نوفمبر.

وشاركت 20 شركة في المزاد، حيث تم تقديم 14 عطاءً خلال نافذة زمنية بلغت دقيقتين.

وبذلك، تكون بورصة دبي للطاقة قد نظمت 13 مزاداً منذ يناير 2016، شهدت خلالها بيع 21,6 مليون برميل، محققةً علاوة إجمالية بلغت 13,7 مليون دولار أميركي.

وقد تم بيع أربعة أنواع من النفط، ومنها مزيج خام عمان، وخام البصرة الخفيف، وخام البصرة الثقيل، وخام «كيمانيس» الماليزي.

ويذكر أن أكثر من 60 شركة من حول العالم قد سجلت حتى الآن للمشاركة في مزادات بورصة دبي للطاقة.

وقال أحمد شرف، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للطاقة: «إن نجاح مزادات بورصة دبي للطاقة يؤكد الحاجة إلى ضرورة وجود آليات استكشاف الأسعار في المنطقة وزيادة الشفافية.

وقد مكنت بورصة دبي للطاقة من خلال مزاداتها شركات النفط الوطنية من تقييم سعر البيع الرسمي الشهري وتعديله لإيجاد قيمة عادلة للموارد الوطنية». وأضاف: «توفر مزادات بورصة دبي للطاقة للبائعين منصة بارزة، تمهد لهم الطريق للوصول إلى مجموعة كبيرة من المشترين المحتملين في غضون دقائق معدودة، على عكس المناقصات التي تتبعها بعض الشركات اليوم، حيث تستغرق الصفقة أياماً أو حتى أسابيع»، بالإضافة إلى ذلك، تعمل بورصة دبي للطاقة على إطلاق مزاد «عكسي»، حيث يمكن للمشترين شراء السلع لتلبية الطلب المحلي.