«إعمار» تطور فندقاً ووحدات سكنية على الواجهة البحرية لـ «دبي هاربر»

دبي(الاتحاد)

أعلنت شركة «إعمار العقارية» أمس، أنها ستطور وحدات سكنية وفندقاً جديداً بمساحة إجمالية تقارب 10 ملايين قدم مربعة على الواجهة المائية لمشروع «دبي هاربر» الذي تطوره شركة «مراس القابضة» بمساحة 20 مليون قدم مربعة. وكان قد تم إطلاق مشروع «دبي هاربر» مطلع العام الجاري.

وسيحظى مشروع الوحدات السكنية والفندق الذي تطوره «إعمار» بموقع مميز على الواجهة المائية لـ «دبي هاربر» بين جميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا.

وستركز الشركة على بناء سلسلة أنيقة من الأبنية المرتفعة للشقق السكنية المطلة على الخليج العربي، وذلك بالاستناد إلى خبرتها المعهودة في تطوير وتسليم مشاريع سكنية وفندقية عالية الجودة.

وستتولى شركة «العنوان للفنادق والمنتجعات» تشغيل مشروع الضيافة الذي سيضم وحدات سكنية تحمل علامتها التجارية.