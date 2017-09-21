  • الخميس غرة محرم 1439هـ - 21 سبتمبر 2017م
  09:14     العبادي يعلن انطلاق المرحلة الأولى من عمليات استعادة الحويجة بشمال العراق         09:15     الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به سادسا على خلفية هجوم مترو لندن     

«إعمار» تطور فندقاً ووحدات سكنية على الواجهة البحرية لـ «دبي هاربر»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 21 سبتمبر 2017

دبي(الاتحاد)

أعلنت شركة «إعمار العقارية» أمس، أنها ستطور وحدات سكنية وفندقاً جديداً بمساحة إجمالية تقارب 10 ملايين قدم مربعة على الواجهة المائية لمشروع «دبي هاربر» الذي تطوره شركة «مراس القابضة» بمساحة 20 مليون قدم مربعة. وكان قد تم إطلاق مشروع «دبي هاربر» مطلع العام الجاري.

وسيحظى مشروع الوحدات السكنية والفندق الذي تطوره «إعمار» بموقع مميز على الواجهة المائية لـ «دبي هاربر» بين جميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا.

وستركز الشركة على بناء سلسلة أنيقة من الأبنية المرتفعة للشقق السكنية المطلة على الخليج العربي، وذلك بالاستناد إلى خبرتها المعهودة في تطوير وتسليم مشاريع سكنية وفندقية عالية الجودة.

وستتولى شركة «العنوان للفنادق والمنتجعات» تشغيل مشروع الضيافة الذي سيضم وحدات سكنية تحمل علامتها التجارية.

ويضيف المشروع مزيداً من القيمة إلى «دبي هاربر» باحتضانه مجموعة واسعة من المرافق والمطاعم الفاخرة، بالإضافة إلى منشآت للاستجمام واللياقة البدنية ضمن موقع رائع. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 