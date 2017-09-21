«إكسبو 2020 - دبي» يشارك في مؤتمر غرف التجارة العالمي بأستراليا

دبي(وام)

يشارك وفد من إكسبو 2020 دبي في مؤتمر غرف التجارة العالمي المنعقد في سيدني بأستراليا بين 19 و21 سبتمبر، بمشاركة 1000 من مجتمع الأعمال من 110 دول، بجلسة تعريقية للشركات من مختلف الأحجام بالفرص المتاحة في فترة التحضير لاستضافة إكسبو 2020 دبي وأثناء انعقاده وبعد تنظيمه، انطلاقاً من الشعار الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل» الذي سيكون بوابة إلى أسواق جديدة لجميع الشركات، مما يتيح لها الفرصة لتطوير علاقات مع المشاركين بما في ذلك دول ومنظمات دولية وشركات ومؤسسات تعليمية.

كما يشارك الوفد بعدد من الفعاليات والأنشطة على هامش المؤتمر، للتواصل مع مجتمع الأعمال الدولي وتعزيز الوعي بإكسبو 2020.

وقالت منال البيات، نائب رئيس أول دمج وتطوير الأعمال إكسبو 2020 دبي: «نريد من الشركات من جميع الأحجام من أستراليا والعالم التعرف على الفرص المتاحة أمامها في إكسبو 2020 دبي، وأن تكون أيضاً على بينة من الدور الذي يمكن أن تلعبه في دعم إكسبو في الاحتفاء بالإبداع الذي يترك إرثاً دائماً لسنوات مقبلة». وأضافت أن المشاركة في فعاليات مثل مؤتمر غرف التجارة العالمي تمثل خطوة مهمة في التواصل مع المؤسسات والشخصيات البارزة والمؤثرة في مجتمع الأعمال الدولي، ورفع مستوى الوعي بالفرص التي يقدمها.

ويستعرض ممثلو إكسبو 2020 دبي مع المشاركين في المؤتمر طيفاً واسعاً من الفرص المتاحة للشركات، ضمن سلسلة التوريد لإكسبو 2020 دبي مثل تلك الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يسلط وفد إكسبو 2020 دبي الضوء على خطط الإرث الخاصة بـ«دستركت 2020» والتي ستشهد تحول موقع إكسبو 2020 دبي إلى مجتمع حضري رائد يقدم تجربة غير مسبوقة للعيش والأعمال والترفيه قائمة على التواصل والابتكار والتعاون، بالإضافة إلى ذلك سيتم عرض برنامج إكسبو لايف الذي خصص مبلغ 367 مليون درهم «100 مليون دولار أميركي» لدعم المشاريع التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الملحة التي تؤثر على حياة الناس، أو تساعد على الحفاظ على عالمنا.