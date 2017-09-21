الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية تنتخب رؤساء وأعضاء الكيانات للمنظمة

شيندو (وام)

انتخبت الدورة الـ22 لاجتماع الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية، التي اختتمت في مدينة شيندو الصينية وتعقد كل عامين في إحدى الدول أعضاء المنظمة بحضور وفد الإمارات وزراء السياحية ووكلاء الوزارة المسؤولين عن السياحة في دول الأعضاء، زوراب بولوليكاتشيفي سكرتيراً عاماً للمنظمة خلفاً للدكتور طالب الرفاعي.

وتم خلال الاجتماع وضع السياسات الخاصة بقطاع السياحة وانتخاب رؤساء وأعضاء الكيانات واللجان الرئيسية والفرعية للمنظمة.

وشاركت دولة الإمارات بوفد رسمي برئاسة محمد خميس المهيري وكيل وزارة ومستشار وزير الاقتصاد للشؤون السياحية، الذي أكد في كلمته خلال الاجتماع أن السياحة أثبتت نفسها كإحدى الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول وما زال هذا القطاع يشهد نمواً متزايداً عاماً بعد عام فهي تمثل 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتستحوذ على أكثر من 9 في المئة من القوى العاملة في العالم وعلى 30 في المئة من صادرات الخدمات و7 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية.

وقال إن هذه الأرقام والمؤشرات تقدم دليلاً واضحاً حول الإمكانات الضخمة التي ينطوي عليها القطاع السياحي وقدرته على أن يكون محركاً قوياً ومستداماً لجهود التنمية والتطوير في بلداننا وجسراً نحو تحقيق الازدهار الذي تنشده مجتمعاتنا.