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«الاتحاد للطيران» تقدم خطط سداد مؤتمتة عبر بطاقة الائتمان
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تاريخ النشر: الخميس 21 سبتمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أصبحت الاتحاد للطيران أول شركة طيران في المنطقة تقوم بتوفير خطط سداد الأقساط المؤتمتة بالكامل عبر بطاقة الائتمان، وذلك عقب إبرام الشراكة مع شركة باي فورت (PayFort)، وهي شركة رائدة في توفير خدمات السداد الإلكتروني عبر الإنترنت في العالم العربي.

تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرات التحول الرقمي الجارية في الشركة بهدف تعزيز خدماتها وأسلوب تقديم الخدمة من خلال التقنية المتطورة.

وتتيح المبادرة للاتحاد للطيران منح ضيوفها الذين يحجزون مباشرة عبر موقع الاتحاد للطيران Etihad.com خطط سداد تتراوح من ثلاثة إلى ستين شهراً. ويشارك سبعة عشر مصرفاً رائداً في المنطقة ضمن البرنامج.

ويمثل ذلك التطور الأحدث في برنامج التحول الرقمي الجاري للاتحاد للطيران، وذلك عقب تأسيس فريق التحول الرقمي والابتكار التابع لها في مستهل عام 2017.

وقال جاستن واربي، نائب الرئيس للاستراتيجية والابتكار الرقمي في الاتحاد للطيران: «تلتزم الاتحاد للطيران بمواصلة تعزيز تجربة السفر عبر توفير خيارات أكبر ومرونة أكثر لضيوفها، مع التأكد في الوقت ذاته من تقديم معاملة سلسة وآمنة قدر الإمكان عبر قنواتنا المباشرة التي تشمل الموقع الإلكتروني Etihad.com». ... المزيد
     
 

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