استطلاع: 90% يعتبرون مهنة علاقة المستثمرين استراتيجية

دبي (الاتحاد)

تجتمع الجهات المشاركة في سوق العمل من الشركات المدرجة والخاصة والمستثمرين والمحللين والأسواق المالية والسلطات التنظيمية وغيرها من أصحاب المصلحة في سوق رأس المال في المؤتمر السنوي التاسع لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وذلك في فندق العنوان دبي مول. وسيتم خلال المؤتمر عرض نتائج أول استطلاع حول متخصصي علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، وأبرز النقاط التي أعطت نظرة إيجابية لمهنة متخصصي علاقات المستثمرين في المنطقة.

ويعتبر المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، الذي يعقد هذا العام تحت شعار «هايبرلوب علاقات المستثمرين: قيادة التحول لفتح آفاق المستقبل»، الحدث الرئيسي لمتخصصي علاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، كما يعد منتدى ومنصة لتبادل أفضل الممارسات وأحدث التطورات في السوق التنظيمية ورأس المال.

وقال فيليس هورست، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هانسون للأبحاث في مؤتمر صحفي أمس: «تناولت النسخة الأولى من استطلاع متخصصي علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، الذي عملت عليه جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بالشراكة مع اختصاصيي التوظيف في هانسون للأبحاث، الجوانب الوظيفية المتعلقة بمهنة علاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التعويضات وهيكل الفريق والمساواة بين الجنسين ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى.»

وأضاف» النظرة إلى مهنة علاقات المستثمرين في هذه المنطقة إيجابية، مع اتفاق نحو 90% من المستطلعة آرائهم على أن وظائفهم تعتبر الآن استراتيجية.