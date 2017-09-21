«دلما للوساطة المالية» تستأنف العمل أول أكتوبر المقبل

حاتم فاروق (أبوظبي)

أعلنت شركة «دلما للوساطة المالية» حصولها على ترخيص عضو تداول من هيئة الأوراق المالية والسلع، لتبدأ التداول كعضو تداول اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل.

وقال سالم المزروعي رئيس مجلس الإدارة: «نفتخر بحصول الشركة على أول ترخيص كعضو تداول والذي جاء نتيجة مجهودات كبيرة قامت بها جميع الأطراف العاملة بالسوق، وكذلك فريق العمل داخل الشركة». وأكد المزروعي أن شركة «دلما للوساطة المالية» تعمل في سوق دولة الإمارات منذ أكثر من عشر سنوات مضت، حيث تم تأسيسها في أبوظبي في عام 2006 برأس مال قدره 30 مليون درهم، ومرخصة كوسيط مالي بسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

من جانبه، قال هشام عامر الرئيس التنفيذي للشركة: إن «دلما للوساطة المالية» تقدم لعملائها مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات في مجال الوساطة المالية وما يتعلق بها، بما في ذلك التداول عبر الإنترنت والتداول عبر الهاتف المحمول، إلى جانب الخبرة المتراكمة التي يتمتع بها فريق العمل بالشركة، مؤكداً حرص الشركة على اختيار كوادرها الإدارية والفنية بعناية شديدة، وبكفاءات عالية المستوى، استناداً إلى الفهم العميق لمتطلبات الأسواق المالية في الدولة وفي المنطقة، الأمر الذي يؤهل الشركة لتلبية جميع احتياجات عملائها بالسرعة المطلوبة والكفاءة عالية الإتقان.

وتوقع عامر خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أبوظبي، أن يتحول أكثر من 50% من شركات الوساطة العاملة بالدولة إلى عضو تداول خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن تفعيل هذه المنظومة داخل سوق المال تضع دولة الإمارات في مقدمة دول المنطقة في تطوير الإطار التنظيمي للأسواق، حيث تعتبر بذلك أول دولة في المنطقة العربية وشمال أفريقيا في تطبيق هذا النموذج.

ووجه محمد إبراهيم، مدير الرقابة الداخلية بالشركة، النظر إلى أن بداية التداول بشركة دلما للوساطة المالية كعضو تداول تبدأ رحلة جديدة في الأسواق في المزيد من الحماية لأموال المستثمرين، وذلك لوجود إحكام كامل لعمليات الخصم والإضافة لأرصدة العملاء، حيث إنها تتم من خلال بنك التقاص العام، مما يؤدي إلى عدم إمكانية حدوث تلاعب أو استغلال لأموال العملاء.

وأكد إيهاب ثروت، مدير كبار العملاء بالشركة، أن تحول شركات الوساطة إلى عضو تداول سوف يسهم بالتأكيد لزيادة السيولة المتاحة للعملاء بالسوق بما لا يقل عن مليار درهم.

وتوقع أن يشهد السوق قبل نهاية العام لموجة صعود، حيث إنه مع جميع الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة فقد أثبتت دولة الإمارات أنها تستطيع مواجهة كل الأحداث المحيطة بها؛ نظراً لما تتمتع به من استقرار اقتصادي وسياسي يشهد به جميع المحللين الماليين والاقتصاديين.

وأضاف ثروت أن شركة دلما ترحب بجميع عملائها، وتؤكد أنها سوف تسعى دائماً لتقديم كل خدماتها، سواء التداول من خلال قاعة التداول بالشركة، أو من خلال التداول الإلكتروني، أو الشراء بالهامش بكفاءة كاملة في التنفيذ والاحتفاظ بسرية المعلومات، وفقاً لأعلى المعايير المهنية.