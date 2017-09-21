  • الخميس غرة محرم 1439هـ - 21 سبتمبر 2017م
  09:14     العبادي يعلن انطلاق المرحلة الأولى من عمليات استعادة الحويجة بشمال العراق         09:15     الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به سادسا على خلفية هجوم مترو لندن     

تقرير «دبي المالي العالمي لإدارة الثروات والأصول»:

مديرو الصناديق في الإمارات يتوقعون ارتفاع إجمالي أصولهم إلى 18.9 مليار دولار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 21 سبتمبر 2017

دبي (الاتحاد)

توقع مديرو الصناديق في دولة الإمارات نمواً في إجمالي أصولهم المُدارة من 1.6 مليار دولار أميركي في عام 2016 إلى 18.9 مليار دولار أميركي في عام 2020.

وتوقع مديرو الصناديق في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يتضاعف إجمالي أصولهم المُدارة من 45.8 مليار دولار أميركي في عام 2016 إلى 110.9 مليار دولار أميركي في عام 2020، بحسب تقرير لمركز دبي المالي العالمي

وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي الأصول المُدارة لمديري الصناديق في المراكز المالية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا إلى 678.9 مليار دولار أميركي في عام 2020، مقارنة مع 436.5 مليار دولار أميركي في عام 2016.

وأطلق المركز أمس «تقرير مركز دبي المالي العالمي لإدارة الثروات والأصول لعام 2017: رصد الفرص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا»، بالشراكة مع تومسون رويترز.

ويبحث التقرير عن أحدث الفرص الاستثمارية المُتاحة في المنطقة، كما يطرح توقعات للسنوات الخمس القادمة حول الأصول المُدارة في أبرز أسواقها. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 