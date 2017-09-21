بي سي جي: 12% زيادة في مشاركة المرأة في القوى العاملة بالإمارات

دبي (الاتحاد)

سجلت مشاركة المرأة في القوى العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية بلغت 12%، بعد أن ارتفعت النسبة من 34% لتصل إلى 46%، بحسب تقرير صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، (بي سي جي).

وأوصى التقرير الذي حمل عنوان «كيف يمكن للمؤسسات في الشرق الأوسط تعزيز التنوع بين الجنسين»، والذي تم استعراضه خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس، بستة إجراءات ضرورية لزيادة تمكين القيادات النسائية المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً للتقرير، فإن عدم المساواة بين الجنسين يؤدي إلى انخفاض متوسط الدخل العالمي بنسبة 13.5%، ويبلغ أعلى مستوى له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 27% مقارنة مع أوروبا، حيث بلغ الانخفاض فيها نسبة 10%.

ويرى التقرير أن موضوع التنوع بين الجنسين في القوى العاملة لا يزال من الأمور الناشئة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث تختلف مستويات مشاركة المرأة باختلاف البلدان، والقطاعات، وأحجام المؤسسات، وبالتالي فإن العديد من المؤسسات قد تفقد إمكانات النمو الكبيرة التي تعتمد عادة على وجود تنوع في القوى العاملة.