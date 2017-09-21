أبوظبي(الاتحاد)

بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك مع الهيئة الاتحادية للضرائب وإدارات الجمارك المحلية، مؤخراً، سبل وآليات تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع أكتوبر المقبل، وهي التي ستفرض على السلع الضارة بالصحة، مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتبغ ومشتقاته.

وتم خلال الاجتماع المشترك مناقشة دور الهيئة وإدارات الجمارك المحلية في تطبيق الضريبة.

ترأس الاجتماع محمد جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، بينما ترأس وفد الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني مدير عام الهيئة، وشارك في الاجتماع كل من أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن مدير عام جمارك الشارقة، والدكتور محمد عبد الله المحرزي مدير عام جمارك رأس الخيمة، وأحمد عبد الله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة، وراشد الكندي نائب مدير عام جمارك الفجيرة، بالإضافة إلى عبد الله الخميري مدير إدارة الشؤون الجمركية بجمارك أبوظبي، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة والجمارك المحلية.

وقال محمد جمعة بوعصيبة: «إن الهيئة الاتحادية للضرائب تمثل شريكاً استراتيجياً في المنظومة المالية للحكومة الاتحادية، كما أنها تمثل رافداً جديداً من روافد مسيرة التنمية الشاملة»، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للضرائب في سياسة التنويع الاقتصادي والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، بما ستوفره من موارد مالية مستدامة لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية والخطط المستقبلية، فضلاً عن دورها في تعزيز العدالة الاجتماعية وبناء اقتصاد تنافسي مستدام.