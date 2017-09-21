التكنولوجيا مكوّن رئيس لصناعة الأغذية والمشروبات

دبي (الاتحاد)

في ظل انتشار استخدام الهواتف الذكية بنسبة 77% في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ظهور شريحة جديدة من العملاء الرقميين قد فرض ضغوطات على قطاع الأغذية والمشروبات لمواكبة هذه المتغيرات، وكذلك على المطاعم للاحتفاظ بمزاياها التنافسية.

فمن اعتماد شبكات التواصل الاجتماعي إلى تطوير التطبيقات عبر الأجهزة المحمولة، أتاح معرض «جلف هوست 2017»، الذي أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي، فرصة للتواصل مع خبراء القطاع واكتشاف أفضل الحلول التقنية من أجل البقاء في الطليعة أمام المنافسين.

واحتضن المعرض هذا العام أيضاً «مؤتمر تطوير المطاعم»، بدعم من المركز الدولي لفنون الطهي بدبي (ICCA)، ومنتدى الشرق الأوسط للأغذية.

وركز المنتدى على إعطاء آراء عملية بشأن إدارة وتشغيل شركة ناجحة في مجال الأغذية والمشروبات بالمنطقة، مع مواضيع رئيسة تشمل التسويق والنمو الرقمي، والدور المتصاعد لشبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «تغير التكنولوجيا من الطريقة التي تتواصل فيها المطاعم مع زبائنها، لا سيما مع تأثير التطبيقات على تصنيف المشغّلين، حيث أصبحت مساهماً محورياً في معادلة النجاح. ولم يكن لاحتضان التكنولوجيا هذه الأهمية البالغة من قبل، خاصة مع النمو المستمر لأعداد المستخدمين المواكبين للتقنيات الرقمية في المنطقة. إن تبنّي التكنولوجيا الذكية، يعتبر أمراً حاسماً لنجاح الشركات على المدى الطويل.

وتعد شبكات التواصل الاجتماعي محرّكاً رئيساً فيما يتعلق بتوصيات المطاعم، إذ أن ثلثي مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط يعتمدون على هذه الشبكات لمتابعة التوصيات.

وكانت تطبيقات المأكولات كذلك محفزًاّ مهماً في هذا التغيير، حسب استبانة شركة KPMG. فالزبائن يستخدمون هواتفهم الذكية وتطبيقات المأكولات لإيجاد مطاعم جديدة، وقراءة التقويمات على الإنترنت، مع 40% من المشاركين في الاستبيان أوضحوا أنهم يشترون الوجبات عبر أجهزتهم المحمولة.