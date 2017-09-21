التكنولوجيا مكوّن رئيس لصناعة الأغذية والمشروبات

دبي (الاتحاد)
في ظل انتشار استخدام الهواتف الذكية بنسبة 77% في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ظهور شريحة جديدة من العملاء الرقميين قد فرض ضغوطات على قطاع الأغذية والمشروبات لمواكبة هذه المتغيرات، وكذلك على المطاعم للاحتفاظ بمزاياها التنافسية.
فمن اعتماد شبكات التواصل الاجتماعي إلى تطوير التطبيقات عبر الأجهزة المحمولة، أتاح معرض «جلف هوست 2017»، الذي أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي، فرصة للتواصل مع خبراء القطاع واكتشاف أفضل الحلول التقنية من أجل البقاء في الطليعة أمام المنافسين.
|
وركز المنتدى على إعطاء آراء عملية بشأن إدارة وتشغيل شركة ناجحة في مجال الأغذية والمشروبات بالمنطقة، مع مواضيع رئيسة تشمل التسويق والنمو الرقمي، والدور المتصاعد لشبكات التواصل الاجتماعي.
|
وتعد شبكات التواصل الاجتماعي محرّكاً رئيساً فيما يتعلق بتوصيات المطاعم، إذ أن ثلثي مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط يعتمدون على هذه الشبكات لمتابعة التوصيات.
وكانت تطبيقات المأكولات كذلك محفزًاّ مهماً في هذا التغيير، حسب استبانة شركة KPMG. فالزبائن يستخدمون هواتفهم الذكية وتطبيقات المأكولات لإيجاد مطاعم جديدة، وقراءة التقويمات على الإنترنت، مع 40% من المشاركين في الاستبيان أوضحوا أنهم يشترون الوجبات عبر أجهزتهم المحمولة.