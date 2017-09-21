الإمارات توظف الابتكار تحقيقاً للتنمية المستدامة

الشارقة (ماجد الحاج)
أكد مشاركون في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر أن دولة الإمارات العربية تمكنت من توظيف الابتكار تحقيقاً للتنمية المستدامة، وأن إيمان قيادة دولة الإمارات بأهمية الابتكار ساهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية، وجعلها مقصداً للعقول والمواهب.
وأنهى المنتدى الذي نظمته كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع للهيئة فعالياته أمس.
وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة الختامية عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وتلت ذلك جلستان حواريتان منفصلتان.
وحضرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير الجلسة الأولى التي تناولت التحديات التي تواجه تحقيق الاقتصاد المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تناولت الجلسة الثانية تأثير التكنولوجيا على معالم قطاع التعليم وأهميته في دولة الإمارات.
وقال عبد الله بن أحمد آل صالح: «إن تركيز المنتدى على أثر التكنولوجيا، وأهمية الاستثمار في مبادرات الثورة الصناعية الرابعة ومفاهيمها الرئيسة، ينسجم تماماً مع هذه التوجهات العالمية، التي تمثل ركناً أساسياً في مسارات التطور المستقبلية. إذ أن الاستثمار في تقنيات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والبيانات الضخمة، والتفاعل بين الإنسان والآلة، والتكامل بين التحول الرقمي وسلاسل القيمة العالمية، تعد رهاناً رابحاً ومهماً لمواصلة مسيرة التنمية، عبر قنوات ومعايير الابتكار، كما تتوقع بعض الدراسات العالمية، أن تزداد العوائد السنوية للشركات والاستثمارات التي تحقق التحول الرقمي والتكامل في المنطقة بنحو 3.8%، وأن تنخفض تكاليفها التشغيلية بنسبة 3.8% أيضاً». ... المزيد