الإمارات توظف الابتكار تحقيقاً للتنمية المستدامة

الشارقة (ماجد الحاج)

أكد مشاركون في منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر أن دولة الإمارات العربية تمكنت من توظيف الابتكار تحقيقاً للتنمية المستدامة، وأن إيمان قيادة دولة الإمارات بأهمية الابتكار ساهم في تعزيز مكانتها الاجتماعية والاقتصادية، وجعلها مقصداً للعقول والمواهب.

وأنهى المنتدى الذي نظمته كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع للهيئة فعالياته أمس.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة الختامية عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وتلت ذلك جلستان حواريتان منفصلتان.

وحضرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير الجلسة الأولى التي تناولت التحديات التي تواجه تحقيق الاقتصاد المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تناولت الجلسة الثانية تأثير التكنولوجيا على معالم قطاع التعليم وأهميته في دولة الإمارات.