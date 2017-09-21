تدشين الموقع الرسمي لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني في شهر يونيو المنصرم، دشن مركز دبي للأمن الإلكتروني الموقع الخاص باستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط: http:/‏‏‏/‏‏‏desc.dubai.ae

وحسب بيان أمس، تؤكد هذه الخطوة حرص دبي على الوصول إلى أعلى مراتب الحماية الإلكترونية عالمياً، حيث كان لتطور الإنترنت والفضاء الإلكتروني تأثير هائل على مختلف فئات المجتمع بما في ذلك القطاعات العامة والخاصة وصولاً إلى الأفراد، ولكن الفضاء الإلكتروني الآمن فقط هو الوسيلة الوحيدة التي تكفل معايير الأمان والثقة التامة لكل المستخدمين. ومن هنا تم بدء العمل على وضع خطة استراتيجية تضمن الانطلاق نحو فضاء إلكتروني آمن يضمن تمتع كافة الجهات بالاستخدام الآمن للمعلومات، حيث بدأ المركز بإجراء مقارنات معيارية وتحليل استراتيجيات الأمن الإلكتروني في عدة دول للوصول إلى خطة تضمن شمولية الأهداف وتكامل العناصر.

اشتمل الموقع الإلكتروني على مبادئ الاستراتيجية، والتي تتضمن الامتثال للتشريعات، والتبادل الآمن للمعلومات، والتعاون، وتقييم المخاطر.

وعلاوة على ذلك، تشمل محاور الاستراتيجية الخمسة، والإطار العام للخطة الاستراتيجية.