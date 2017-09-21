حصة استراتيجية لـ «الشايع» في منصة «نون» للتجارة الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

استحوذت شركة محمد حمود الشايع، على حصة استراتيجية في منصة «نون» للتجارة الإلكترونية، لتنضم بذلك إلى قائمة المستثمرين الخليجيين في «نون».

وحسب بيان أمس، يتيح الاتفاق لشركة الشايع استخدام المنصة الإلكترونية لعرض منتجات العلامات التجارية العالمية التي تديرها في مجال الموضة والأزياء، والصحة والجمال، والمفروشات والأثاث المنزلي.

وستكون بذلك أحدث شركات التجزئة الكبرى التي تدرج منتجاتها عبر منصة «نون»، والتي تمثل وجهة تسوق إلكترونية جديدة تساعد الشركات على الوصول إلى قاعدة واسعة من الزبائن في منطقة الشرق الأوسط.

وتوفر شراكة «نون» مع شركات التجزئة في المنطقة نموذجاً جديداً وفريداً وفرصة مثالية للتطور والنمو، إذ تتيح لهم بيانات ومعلومات تعزز من معرفتهم بمتطلبات السوق، كما أنها تشكل وجهة مثالية للباحثين عن منتجاتهم المفضلة والأصلية، فضلاً عن توفيرها لخدمة توصيل سريعة وعملية.

وقال محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع: «يسرنا إتمام هذه الشراكة والحصول على حصة في شركة «نون»، فنحن متحمسون للتعاون مع فريق العمل بهدف تقديم خدمات متميزة للمتسوقين عبر الإنترنت في المنطقة. وتمثل هذه الخطوة بالنسبة لنا استثماراً استراتيجياً وإضافة قيّمة لقنواتنا الإلكترونية الأخرى، كما أنها تعزز من استراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم تجربة تسوق مميزة لزبائننا من خلال قنوات تجارية متعددة، وإلى توفير قيمة إضافية للعلامات التجارية التي نديرها. وتتيح لنا هذه الشراكة أيضاً الفرصة لتوسيع قاعدة زبائننا والوصول إلى فئات استهلاكية جديدة، فضلاً عن المساهمة في نقل تجربة التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى أفق جديدة من التطور والنمو».

من جهته، قال محمد العبار، مؤسس شركة «نون»: «يشرفنا التعاون مع شركة الشايع الرائدة عالميًا في مجال التجزئة، والتي سنتمكن من خلالها أن نوفر لزبائننا العديد من العلامات التجارية العالمية التي تديرها الشركة في المنطقة. وتمثل «نون» نموذج عمل جديداً في قطاع التجارة الإلكترونية، وتوفر حلولاً وخيارات للشركات في المنطقة. كما سنستمر بالعمل مع أبرز العلامات التجارية وشركات التجزئة في المنطقة بغية توسيع رقعة أعمالها عبر «نون».

وتوفر منصة «نون» الإلكترونية المقرر إطلاقها لاحقاً هذا العام مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية التي تحظى بشعبية واسعة لدى الشباب والعائلات والأطفال وتتمتع بقاعدة زبائن قوية في المنطقة، وذلك من خلال تعاونها مع شركات التجزئة.

ومن المتوقع أن تتحول هذه المنصة الإلكترونية إلى الوجهة المفضلة للتسوق عبر الإنترنت بفضل التشكيلة الواسعة من المنتجات والخيارات التي تقدمها، وسهولة الوصول إليها من خلال تطبيقات على الهواتف المحمولة.