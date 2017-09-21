الإمارات تتسلم رئاسة الشبكة العربية لهيئات الاتصالات وتقنية المعلومات

حاتم فاروق (أبوظبي)

تسلمت الإمارات أمس، رئاسة الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تضم جميع هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية تحت مظلة واحدة، لتبادل الدراسات والمعلومات والتجارب في قطاع الاتصالات وخدمة المعلومات، وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء.

وأقيمت مراسم التسليم خلال اليوم الثاني من الاجتماع السنوي الخامس عشر للشبكة، الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس، حيث سلمت المملكة الأردنية الهاشمية بوصفها الرئيس السابق للشبكة، الرئاسة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن أهمية الاجتماع السنوي للشبكة تنبع من الأهمية المتزايدة لتقنيات الاتصالات والمعلومات ودورها المتنامي بوصفها ممكناً استراتيجياً لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت المنصوري إلى أن البشرية تقف اليوم على أعتاب مرحلة غير مسبوقة تمتاز بسرعة الاتصالات وانسيابية البيانات المتدفقة بين الآلات والأجهزة، كما أن التحديات أمامنا تتعاظم، وأبرزها المهمات التي تتعلق بتطوير البنى التحتية، وتهيئتها لاستيعاب مقتضيات العالم الرقمي المقبل، بما في ذلك إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وما يستدعيه ذلك من قدرات استيعابية غير مسبوقة، فضلاً عن مهمة تطوير الأطر التنظيمية والتشريعات اللازمة لاستيعاب المتغيرات التقنية الهائلة، ومراجعة المعايير والسياسات والأدبيات المعمول بها لتكون أكثر انسجاماً مع زمانها.