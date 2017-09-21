«كهرباء الشارقة» تطلق نسخة جديدة من تطبيقها الذكي

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة النسخة الجديدة من تطبيق «سيوا الذكي» للمشتركين، والذي يتطابق مع جميع أنواع الأجهزة الذكية التابعة لنظام IOS ونظام Android ، وذلك في إطار سعي الهيئة لتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مجالات عملها وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، والتيسير عليهم، وتوفير الوقت والجهد، ويتوافر التطبيق باللغتين العربية والانجليزية ليخدم أكبر شريحة من المجتمع.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة أطلقت النسخة الثالثة من تطبيق «سيوا الذكي» بعدما شهدت النسختان الأولى والثانية إقبالاً كبيراً من المشتركين خلال الفترة الماضية، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق لما يتضمنه من حلول مميزة توفر عليهم الوقت والجهد، حيث وصل عدد مستخدمي التطبيق إلى أكثر من 30 ألف مستخدم.

وأكد أن الهيئة وضعت خطط عملها بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة لعام 2020 وتنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتحول الإلكتروني الذكي في تقديم الخدمات لسكان الإمارة، مشيراً إلى أن إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق يعزز خدمات الهيئة الإلكترونية والوصول إليها على مدار الساعة، في أي وقت ومن أي مكان بطريقة سهلة وجهد أقل.

وأفادت المهندسة إيمان الخيال مدير إدارة تقنية المعلومات بأنه تم تطوير التطبيق الجديد بجهود موظفي الهيئة من إدارة تقنية المعلومات والاتصال.