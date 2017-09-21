سفير الدولة يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني

باكو (وام)

بحث الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى باكو مع معالي شاهين مصطفاييف وزير الاقتصاد الأذربيجاني سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بمبنى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية.

وأشار الوزير مصطفاييف خلال اللقاء إلى العلاقات السياسية المميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، لافتا إلى أن اللقاءات والزيارات المتبادلة تشكل ضمانا لتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ولفت في هذا الإطار إلى تعيين ممثل تجاري لأذربيجان في دولة الإمارات، كما تم إرسال لجنة تتألف من رجال الأعمال الأذربيجانيين للاطلاع على السوق الإماراتي للبدء بتصدير المنتجات الأذربيجانية إلى الإمارات.

من جهته، أشار السفير إلى العلاقات المميزة بين البلدين والتي تسير بنجاح، مؤكدا اهتمام الإمارات بتعزيز التعاون مع أذربيجان في مختلف المجالات بما ينعكس إيجابا لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

ولفت السفير إلى أن «طيران الاتحاد» ستبدأ بتسيير رحلاتها المباشرة إلى أذربيجان في عام 2018 ما يساعد في زيادة الحركة التجارية والسياحية بين البلدين.

وأوضح أن هناك مجالات عدة للتعاون بين البلدين مثل الصناعة والتعليم والمالية والمناطق الصناعية والاستثمار وغيرها من المجالات وتعهد ببذل قصارى جهده لجذب المزيد من رجال الأعمال والسياح إلى أذربيجان.