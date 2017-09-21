ألواح كهروضوئية مجاناً لمنازل المواطنين في حتا

دبي (وام)

تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح منازل مواطني الدولة في منطقة حتا مجاناً بالاعتماد على أنظمة ولوائح مبادرة «شمس دبي»، بالتعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو» مع تزويد المواطنين بضمان للأنظمة الشمسية المركبة لمدة سنة كاملة مجاناً، على أن يتم استقطاع قيمة الطاقة المنتجة من فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بكل منزل.

ويتوقع أن يغطي إنتاج الألواح الكهروضوئية نسبة كبيرة من إجمالي الفاتورة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة لإمارة دبي، وانسجاماً مع الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا، وبما يسهم في دفع عجلة الاستدامة البيئية، وجعل دبي واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم.

ونظمت الهيئة زيارات ميدانية استهلتها باجتماع تعريفي بالمشروع التنموي الرائد بحضور ممثلي الهيئة ووفد من شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو» ومعرف المنطقة، وعدد من الوجهاء والأهالي، حيث عرف ممثلو الهيئة الحاضرين بالمشروع وأهدافه وبشركة الاتحاد المملوكة بالكامل للهيئة والمسؤولة عن إدارة المشروع والإشراف الفني والتقني عليه، والذي يتوقع إنجازه بحلول فبراير 2018.