الإمارات تؤكد التزامها بالاتفاقيات الدولية للأمن النووي

فيينا (الاتحاد)

أكد السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حرص الإمارات على أن يتم تطوير الإطار الوطني للأمن النووي بما يتفق مع صكوك الأمن النووي الدولية، وقال: نؤكد مواصلتنا الامتثال لجميع التزاماتنا بموجب الاتفاقيات الدولية للأمن النووي المصدق عليها، بما في ذلك تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية CPPNM.

وقال في كلمة خلال مشاركة وفد الدولة بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن الإمارات تولي أهمية كبيرة لاتفاقية الأمان النووي CNS، ومن هذا المنطلق تدعو دولة الإمارات جميع الدول التي تمارس الأنشطة النووية بشكل واسع للانضمام لهذه الاتفاقية.

وأضاف أن إيران الدولة الوحيدة التي لديها أنشطة نووية واسعة ولم تنضم لاتفاقية الأمان النووي بعد، مطالباً بضرورة انضمام إيران لهذه الاتفاقية وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وأكد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل إيلاء الاهتمام الكبير للمسائل المتعلقة بالأمان النووي والامتثال لجميع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية للسلامة النووية، كما تواصل المشاركة الفعالة في اجتماعات استعراض اتفاقية الأمان النووي، حيث قدمت الدولة التقرير الوطني الثالث في الاجتماع الاستعراضي السابع لاتفاقية السلامة النووية، والتي عقدت خلال الفترة مارس ـ أبريل 2017 في فيينا.