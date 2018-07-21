رئيس الدولة يمنح الرئيس الصيني «وسام زايد»

أبوظبي (وام)

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة «وسام زايد» من الطبقة الأولى، تقديراً وتثميناً لدوره وجهوده في دعم وتطوير علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد.

وقلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخامة الرئيس الصيني «وسام زايد» الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.

وأعرب فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة..عن سعادته واعتزازه بهذا الوسام الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية عظيمة هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي يحظى باحترام شعوب العالم من خلال تأسيسه دولة حضارية، ومد جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن منح فخامة الرئيس الصيني «وسام زايد» يعد تعبيراً عن شكرنا وتقديرنا لعلاقات الصداقة التاريخية الراسخة والتعاون المشترك بين بلدينا الصديقين، مثمناً دور الرئيس شي جين بينغ في تنمية وترسيخ العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين في مختلف المجالات، وتمنى للصين وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.