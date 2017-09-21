الأمراض غير المعدية أكبر سبب للوفيات في العالم

أ ف ب

دقّت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر من الأمراض غير المعدية، المسؤولة عن أكبر عدد من الوفيات في العالم، داعية الدول إلى العمل على بلوغ أهدافها المعلنة في العام 2015.

وفي تقرير تقييمي أول، قالت منظمة الصحة العالمية إن «العالم لا يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدفه» في خفض نسبة الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنسبة الثلث، بين العامين 2015 و2030.

وقال دوغلاس بيتشر مدير قسم الوقاية من الأمراض غير المعدية في منظمة الصحة العالمية «هناك بعض التقدم، لكنه محدود».

