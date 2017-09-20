أنا راشد عبدالحميد

معتصم عبدالله (دبي)

السويدي جان أوفي والدنر قد يكون الاسم الأشهر على مستوى لعبة كرة الطاولة، خلال عقدين على التوالي، منذ فوزه في منافسات الفردي في أولمبياد برشلونة 1992، ولقب العالم في منافسات الفردي 1997، التفكير في لقاء اسم بهذه السيرة التاريخية، كان حلماً راودني منذ الصغر، قبل أن أحظى بالفرصة ومشاهدته عن قرب خلال مشاركتي بمونديال 2001 باليابان، تلك اللحظة منحتني فرصة الارتباط بكرة الطاولة، التي مارستها على سبيل الهواية في نادي النصر منذ التسعينيات.

التواجد مع صديق طفولتي وزميلي الحالي راشد محمد، والذي زاملته طفلاً بمنطقة الكرامة بدبي، دفعني للالتحاق بنادي النصر، بعدما تزامن مع إنشاء فرق للألعاب الفردية بقلعة «العميد»، وبعد حصولي على موافقة الأسرة رغم ارتباط والدي بتشجيع الوصل، لكن ذلك لم يمنعه من مساندتي وتوزيع انتمائه بين اللونين «الأزرق» بسببي، و«الأصفر» بحكم تشجيعه للإمبراطور، والذي تعاظم بسبب تواجد شقيقتي للعب في ذات النادي.

تعلقي بكرة القدم أخذ الكثير من وقتي الفعلي مع الطاولة، وكنت قريباً من اللعب لرديف «العميد» في 2004 قبل اعتراض إدارة النادي، وكنت وقتها حصدت أول ميدالية قارية على المستوى الآسيوي في 2003، وفي العام التالي حققت نجاحات كبيرة على المستوى الخليجي بحصد ذهبيات الفردي والزوجي والفرق في فئة الشباب.

وتبقى خسارتي لنهائي البطولة العربية مع العميد 2006 الذكرى الأسوأ، بل إن كابوس تلك المباراة رافقني لشهور عديدة بعد تأهلنا للنهائي على حساب الأهلي واللعب أمام الزمالك، فعلى الرغم من تقدمي في الشوط الحاسم أمام منافسي شريف ضياء بنتيجة 9-5 إلا أنني خسرت في النهاية 9- 11، وشعرت وقتها بإحباط يملأ الدنيا.

ورغم حبي للرياضة وكرة الطاولة إلا أن أولويتي الدائمة تظل للأسرة، وظروف عملي كمدير عمليات أول في طيران الاتحاد، ساعدتني على المواءمة ما بين العمل ولعبة الطاولة.