الملاكم فرديناند!

لندن (أ ف ب)

ذكرت صحيفة «دايلي تلجراف» أن مدافع المنتخب الإنجليزي السابق لكرة القدم ريو فرديناند، على وشك إعلان نيته الانتقال وهو في سن الـ38 إلى رياضة الملاكمة للمحترفين.

وكان فرديناد «81 مباراة دولية وأكثر من 300 مباراة مع مانشستر يونايتد»، العاشق للملاكمة، اعترف في السابق أنه أمضى وقتاً طويلاً في صالات ممارسة هذه الرياضة.

وأقر فرديناند أيضاً أن ممارسة الملاكمة ساعدته كثيراً في حياته بعد وفاة زوجته ريبيكا أليسون عام 2015، جراء إصابتها بسرطان الثدي.

ورجحت الصحيفة أن يقوم فرديناند بإعلان أمر مهم خلال ساعات، لكن عليه أن يقنع الاتحاد البريطاني للملاكمة بمنحه هذا الترخيص.

وسيصبح فرديناند، إذا نجح مشروعه، أول لاعب كرة قدم ينتقل إلى حلبات الملاكمة بعد كورتيس وودهاوس، الهداف السابق في فريق شيفيليد ونزداي، الذي توج في بطولة بريطانيا لوزن فوق الخفيف عام 2012.

وفي عام 1996 ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول مباراة احترافية له، وفي الموسم التالي أصبح من معشوقي جمهور وستهام يونايتد، إذ تمكن في نفس العام من تحطيم الرقم القياسي لأصغر مدافع يمثل المنتخب الإنجليزي في ذلك الوقت، عندما شارك في أول مباراة دولية له ضد منتخب الكاميرون‫.

انضم لنادي مانشستر يونايتد في يوليو 2002 في صفقة كلفت النادي 29 مليون دولار أميركي تقريباً، واختير من ضمن تشكيلة أفضل فريق للعام 3 مرات خلال 4 مواسم، وحقق العديد من الإنجازات مع ناديه لاحقاً إذ هيمن يونايتد على لقب الدوري الإنجليزي 3 سنوات على التوالي (2007، 2008، 2009)، وحقق كذلك الثنائية سنة 2008، حينما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقب الدوري.

كما سجل ريو في 12 مايو عام 2013، الهدف الأخير في عهد السير أليكس فيرجسون في أولد ترافورد في الفوز 2-1 على سوانسي سيتي، وهو الهدف الذي يعتبره الأهم في مسيرته.