«شراع 43» يرتفع في دبي السبت

دبي (الاتحاد)

‬ينظم ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬السبت ‬المقبل ‬سباق ‬دبي ‬للقوارب ‬الشراعية ‬المحلية ‬43 ‬قدماً، الجولة ‬الثانية ‬وقبل ‬الختامية ‬من ‬بطولة ‬دبي، ‬وذلك ‬ضمن ‬البرنامج ‬الزمني ‬للسباقات ‬البحرية ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬2017-2018.

وكان‎ ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬قد ‬نظم ‬بنجاح ‬الجولة ‬الأولى ‬من ‬البطولة ‬والسباق ‬الافتتاحي ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬البحري ‬2017-2018 ‬السبت ‬الماضي، ‬حيث ‬حظي ‬السباق ‬بمشاركة ‬كبيرة ‬وصلت ‬إلى ‬104 ‬قوارب، ‬وكان ‬الفوز ‬من ‬نصيب ‬القارب (‬أبو ‬الأبيض ‬61) ‬لمالكه ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬خليفة ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬رئيس ‬الدولة، حفظه ‬الله، ‬بقيادة ‬النوخذة ‬مكتوم ‬عتيق ‬المهيري.

وأشاد ‬علي ‬ناصر ‬بالحبالة، ‬نائب ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬بالظهور ‬المتميز ‬والنجاح ‬الكبير ‬الذي ‬أنهيت ‬عليه ‬فعاليات ‬الجولة ‬الأولى، ‬معرباً ‬عن ‬أمله ‬في ‬استمرار ‬صور ‬التعاون ‬الرائعة ‬بين ‬اللجنة ‬المنظمة ‬في ‬النادي ‬والشركاء ‬الاستراتيجيين ‬من ‬الدوائر ‬الحكومية ‬والمؤسسات ‬الوطنية ‬من ‬جهة، ‬وبين ‬اللجنة ‬المنظمة ‬والنواخذة ‬والبحارة ‬المشاركين ‬في ‬السباق ‬المرتقب ‬من ‬جهة ‬ثانية. ويغلق‎ ‬اليوم عند ‬الساعة ‬الخامسة ‬عصراً ‬باب ‬التسجيل ‬للمشاركة ‬السبت ‬المقبل، ‬و‬يتوقع ‬أن ‬يشهد ‬مشاركة ‬كبيرة ‬لا ‬تقل ‬عن ‬الظهور ‬الجميل ‬في ‬الجولة ‬الأولى، واطمأنت‎ ‬اللجنة ‬المنظمة ‬على ‬كل ‬التجهيزات ‬لإقامة ‬السباق ‬المرتقب ‬بالتنسيق ‬مع ‬الشركاء ‬الاستراتيجيين، وناقشت‎ ‬اللجنة ‬في ‬اجتماع ‬تحضيري ‬بحضور ‬هزيم ‬محمد ‬القمزي، ‬مشرف ‬عام ‬السباقات ‬في ‬النادي، ‬كل ‬الخطوات ‬للتجهيز ‬لإقامة ‬السباق ‬المرتقب ‬يوم ‬السبت، ‬بالتنسيق ‬مع ‬الشركاء.