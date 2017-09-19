«شراع 43» يرتفع في دبي السبت

دبي (الاتحاد)
ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الجولة الثانية وقبل الختامية من بطولة دبي، وذلك ضمن البرنامج الزمني للسباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018.
وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم بنجاح الجولة الأولى من البطولة والسباق الافتتاحي في الموسم الرياضي البحري 2017-2018 السبت الماضي، حيث حظي السباق بمشاركة كبيرة وصلت إلى 104 قوارب، وكان الفوز من نصيب القارب (أبو الأبيض 61) لمالكه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة النوخذة مكتوم عتيق المهيري.
وأشاد علي ناصر بالحبالة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالظهور المتميز والنجاح الكبير الذي أنهيت عليه فعاليات الجولة الأولى، معرباً عن أمله في استمرار صور التعاون الرائعة بين اللجنة المنظمة في النادي والشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من جهة، وبين اللجنة المنظمة والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق المرتقب من جهة ثانية. ويغلق اليوم عند الساعة الخامسة عصراً باب التسجيل للمشاركة السبت المقبل، ويتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة لا تقل عن الظهور الجميل في الجولة الأولى، واطمأنت اللجنة المنظمة على كل التجهيزات لإقامة السباق المرتقب بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، وناقشت اللجنة في اجتماع تحضيري بحضور هزيم محمد القمزي، مشرف عام السباقات في النادي، كل الخطوات للتجهيز لإقامة السباق المرتقب يوم السبت، بالتنسيق مع الشركاء.