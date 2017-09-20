الدراجات المائية ترسم لوحة الماراثون في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

رحب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي، بإقامة منافسات وتحدي ماراثون الإمارات للدراجات المائية بعد غدٍ الجمعة في العاصمة أبوظبي، وأكد أن تنوع وزيادة الرياضات البحرية في موسم النادي المحلي والعالمي يعزز اسم وحضور وتفوق النادي بشكل كبير.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة أن تنظيم البطولات البحرية الجديدة في الموسم الحالي للنادي هدفه الأساسي هو زيادة انتشار الرياضات البحرية وإكسابها شعبية أكبر، بالإضافة إلى جذب عدد أكبر من المشاركين، وبالتالي زيادة قاعدة المشاركين والرياضيين على مستوى الرياضات البحرية، وقال: تساهم هذه البطولات في تحقيق انتشار أكبر، وأيضاً جذب الشباب للمشاركة، وجميعها أهداف تنضوي تحت لواء صناعة الشباب الرياضي كهدف أساسي لكل الأندية الرياضية في الدولة.

وتمنى التوفيق والنجاح لكل المشاركين، خاصة أن تحدي الماراثون يحتاج إلى نفس طويل، وإلى لياقة وقوة تحمل عالية، وقال: ستسهم المنافسة الرياضية في خلق تحدٍ قوي بين كل المشاركين، وسيكون الماراثون فرصة ممتازة لمن أراد اكتشاف قدرات أكبر لديه وتحقيق التفوق بين أقرانه طيلة مدة الماراثون.

وينظم النادي وللمرة الأولى في العاصمة أبوظبي، وعلى كاسر الأمواج وجزيرة اللولو بالتحديد، تحدي ومنافسات ماراثون الدراجات المائية بمشاركة إماراتية كبيرة وواسعة، ويعد الماراثون أحد الأفكار التي تهدف إلى تعزيز التكتيك والقوة لدى المشاركين، بالإضافة إلى أنها ستجمع حضور أجيال قديمة من المتسابقين مع الأجيال الشابة، وتصنع لوحة تنافسية رائعة للمشاركين من خلالها.

وتأتي فكرة إقامة منافسات ماراثون الدراجات المائية لكي تقدم فرصاً أكبر للمشاركة في بطولات أخرى لأصحاب وأبطال الدراجات المائية، عوضاً عن بطولة الإمارات للدراجات المائية، ولتشكل إضافة كبيرة في موسم النادي المحلي أيضاً، وتعزز من تنوع الرياضات البحرية بأنواعها في المنافسة.

من جهته، أكد سالم الرميثي، مدير عام النادي، جاهزية واستعداد فريق عمل البطولة من أجل المنافسة وتجهيز موقع السباق بالشكل الأمثل، بالإضافة لمسار الماراثون على كورنيش أبوظبي وحول جزيرة اللولو، وقال: اكتملت كل الإعدادات الخاصة بتنظيم البطولة، وننتظر يوماً مميزاً للمتسابقين في ماراثون الدراجات المائية.

وبين الرميثي أهمية هذه النوعية من السباقات للمشاركين، خاصة أن التحدي لن يكون سهلاً باستمرار الماراثون لساعتين، وقال: تتطلب هذه السباقات قوة تحمل وعزيمة بلا حدود، وستساهم في صقل المهارة وتعزيز القوة للمشاركين بكل تأكيد، وأضاف: خريطة التنظيم قد وضعت لكي تشمل كل نواحي إقامة السباق، وسيكون هناك لجان تحكيمية في الزوارق والدراجات الخاصة باللجنة منتشرة في كل أنحاء المسار الممتد على الكورنيش وجزيرة اللولو.